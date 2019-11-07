Без побічних ефектів: дієтологиня назвала найкращу дієту для схуднення

Лікар-дієтолог Олена Соломатіна назвала дієту, на якій можна схуднути без побічних ефектів.

Так, в інтерв'ю VM.ru фахівець розповіла, що головною помилкою при виборі дієти є недотримання золотої середини.

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"Коли ми говоримо про дієти, дотримуйтеся золотої середини. Всі крайності - упор на білки, жири або навіть складні вуглеводи (каші, макарони, зерновий хліб) - мають побічний ефект. Краще включати в раціон харчування продукти з невисоким вмістом насиченого жиру. Можна в невеликій кількості їсти навіть жирні продукти, які корисні, наприклад, сало, але в дуже невеликій кількості - грамів по 30 на добу. Дозволено пити молоко середньої жирності ", - зазначає лікар.

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На думку Соломатіної, кращою дієтою, яка не викликає побічних ефектів, є середземноморська.

"На сьогоднішній день кращою визнано середземноморська дієта. У ній задіяні поліненасичені жири і ненасичені жирні кислоти омега-3, які, зокрема, містяться в оливковій олії і рибі. У той же час в день треба споживати не менше 40 грамів клітковини у вигляді овочів і фруктів ", - говорить дієтолог.

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Також Олена застерігає, що дотримуватися дієти можна, якщо здоров'я людини хоча б задовільне. Коли зашкалює холестерин, порушений обмін речовин, з обмеженнями харчування з метою схуднення треба бути вкрай обережним.

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Дієтолог зазначає, що підбирати раціон потрібно індивідуально. Наприклад, дітям можна не обмежувати себе практично ні в чому. Підліткам краще відмовитися від жирів, а людям старшого віку - приділяти увагу рослинній їжі.

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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