7 енергійних тренувань для гарного настрою

Взимку як ніколи важко зібратися з силами і змусити себе більше рухатися і вибиратися з дому. Команда київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS вважає, що тренування - це відмінний привід не засиджуватися вдома, а також ідеальний спосіб підняти собі настрій і зарядитися енергією.

У цій статті BODYART / FITNESS зібрали активні тренування клубу, які як не можна краще допомагають підбадьоритися і вийти з режиму "зимової сплячки".

Тренування з фітболом

Цю групову тренування люблять як починаючі спортсмени, так і ті, хто часто тренується. Тренування з фітболом спрямована на підвищення тонусу м'язів, поліпшення роботи вестибулярного апарату і гармонійний розвиток рельєфу всього тіла. Практично всі вправи на занятті виконуються з використанням фітболу. На занятті ви будете опрацьовувати всі м'язи тіла: спини, плечей, попереку, грудей, шиї, живота, рук і ніг. Такі вправи допомагають поліпшити кровопостачання тіла, позбавляють від болю в суглобах, зміцнюють серцевий м'яз і не тільки підтягують всі м'язи тіла, а й формують красиву поставу.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Дивіться зручний час в розкладі клубу і приходьте займатися з фітболом.

2. TRX

Групова тренування з підвісними тренажерами TRX створена для тих, хто любить займатися з власною вагою. У процесі тренування ви будете опрацьовувати основні м'язові групи, м'язи кора і м'язи-стабілізатори, а також будете формувати гарний рельєф тіла. Тренуючись на підвісних тренажерах, ви можете самостійно вибирати рівень інтенсивності заняття, тому тренування підходить як для новачків, так і більш впевнених спортсменів.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Дивіться зручний час в розкладі клубу і приходьте займатися на тренажерах TRX.

3. джампінг / Ноги

Це, напевно, сама енергійна тренування в нашому клубі для новачків і спортсменів із середнім рівнем фізичної підготовки. Заняття проходить весело, активно і бадьоро. Перша частина заняття - це кардиотренировка на спеціальних батутах під активну музику. В середньому таке навантаження дозволяє спалювати близько 700-800 ккал на годину. Тренер допомагає адаптувати вправи під ваш оптимальний темп і рівень підготовки, тому тренування на батутах проходить інтенсивно, але без надмірних навантажень. На другій частині заняття ви будете виконувати силові вправи, спрямовані на опрацювання м'язів сідниць і черевного преса.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Дивіться зручний час в розкладі клубу і приходьте тренуватися на батутах.

4. Степ

Степ - це активна кардиотренировка зі степ-платформою з елементами аеробіки. На занятті ви будете виконувати вправи на степ-платформі і розучувати хореографічну зв'язку. Тренування допомагає спалювати калорії і розвивати координацію, почуття ритму, буде цікава для спортсменів для будь-якого рівня підготовленості. Основні напрямки заняття - ефективне схуднення і розвиток базової витривалості. Заняття проходить активно і весело.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Вибирайте зручний час в розкладі клубу і приходьте степ-тренування.

5. Танцювальний мікс

Це енергійне заняття для тих, хто любить танцювати. Тренування поєднує хореографію різноманітних танцювальних стилів і спрямована на розвиток почуття ритму, пластики та координації. На занятті ви будете вивчати базові рухи популярних танцювальних стилів: хіп-хоп, джаз-фанк, контемп, модерн. Танцювальний мікс допомагає відчути своє тіло, розвиває почуття ритму.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Вибирайте зручний час в розкладі клубу і приходьте танцювальну тренування.

6. Скай-йога

Це дуже цікава тренування, яка заряджає енергією і позитивним настроєм. Скай-йога - різновид йоги, в якій всі асани і вправи виконуються в спеціальних підвісних гамаках. На занятті ви будете виконувати силові вправи, які збільшують витривалість і вправи для поліпшення мобільності всього тіла. Особливість напрямки - підвісний гамак, який допомагає підготувати тіло до більш складним положенням в йозі, наприклад, стійок і балансам на руках.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Вибирайте зручний час в розкладі клубу і приходьте на скай-йогу.

7. Тренування для верхньої частини тіла

Активне тренування для верхньої частини тіла спрямована на комплексну опрацювання рук, плечей, спини і преса: схуднення, надання тонусу і формування красивого рельєфу без великих м'язових обсягів. На занятті ви будете займатися з власною вагою, виконувати вправи на степ-платформі і вправи з гантелями або боді-барами.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Вибирайте зручний час в розкладі клубу і приходьте на тренування верхньої частини тіла. Це відмінна можливість пропрацювати м'язи спини, преса, рук і весело провести час.

Якщо ви ще не були в BODYART / FITNESS, у вас є можливість відвідати тестове заняття. Реєструйтеся на сайті.

Автор: Анастасія Шітлюк

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!