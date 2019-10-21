5 причин почати займатися спортом восени

Восени ми відчуваємо занепад сил, зниження настрою і загальну апатію. Нам хочеться менше рухатися, і ми ховаємося будинку до весни, систематично вибираючись тільки на роботу. І це даремно, адже наша активність безпосередньо пов'язана зі здоров'ям, самопочуттям і настроєм.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Якщо ви ще не займаєтеся спортом системно, ми зібрали п'ять причин, чому варто почати тренуватися восени, не звертаючи увагу на холодну погоду і дощове настрій.

Причина №1. Ви будете будете так само активно рухатися, як влітку

Восени ми їмо стільки ж, скільки і влітку, але рухаємося набагато менше. І якщо влітку у нас є можливість спалити калорії від з'їденої шоколадки під час прогулянки, то восени в цьому нам може допомогти тільки запланована активність. Наприклад, спортивні тренування в теплому затишному спортзалі.

Виберіть фітнес-зал поблизу, в який ви могли б заходити до або після роботи або навіть під час обідньої перерви. Так ви заощадите час на дорогу і у вас з'явиться менше спокус пропустити тренування і залишитися вдома.

Причина №2. Ви забудете про поганий настрій

Зменшення світлового дня, холодна погода, дощ - все це так чи інакше негативно позначається на настрої. Спортивна активність якраз і допомагає цьому протистояти. Під час тривалих і регулярних фізичних навантажень виділяється гормон щастя - ендорфін, а також в клітинах синтезується нейромедіатор серотонін, який позитивно впливає на гарне самопочуття.

Знайдіть собі тренування до душі, займайтеся і отримуйте задоволення від тренувань. Це не обов'язково повинні бути виснажливі тренажери. Якщо вам подобається бігати, бігайте на біговій доріжці. Або розслабляйтеся на йогу, запишіться на групову TRX-тренування або тренування з боксу.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Причина №3. Ви зміцните імунітет

Не дарма виникла приказка "здоровий, як спортсмен". Фізична активність покращує кровообіг, активізує обмінні процеси в клітинах, запускає метаболізм, а також стимулює роботу імунної системи. Це означає, що організм швидше буде розпізнавати віруси і протидіяти їм.

Тому якщо ви так і не набралися рішучості займатися спортом влітку, почніть тренуватися восени. Це буде відмінною підготовкою до зимових морозів і вірусам.

Причина №4. Ви будете менше втомлюватися

Фізичні навантаження і заняття спортом покращують роботу серцево-судинної системи і зміцнюють її, а також підвищують витривалість організму. Ваш організм буде простіше реагувати на температурні перепади.

Уже після перших тренувань ви будете відчувати поступовий прогрес: вам буде простіше справлятися зі звичними навантаженнями, дорога з роботи додому буде для вас не так втомлює, ви станете менше втомлюватися навіть під час довгої прогулянки.

Причина №5. Ваше зможете змінити своє тіло до нового року

Якщо у вас є мета змінитися до нового року, потрібно почати працювати над собою дещо раніше. Часовий відрізок в 2-3 місяці - це реальний термін, протягом якого можна схуднути, підтягти тіло і зміцнити фізичну форму організму, не піддаючи його непосильним навантаженням без шкоди для здоров'я.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Восени якраз запускається безліч нових тренувань і фітнес-програм. Наприклад, у фітнес-клубі BODYART / FITNESS 9 листопада стартує фітнес-програма " Революція тіла ". Вона розрахована на 6 тижнів і включає тренування в міні-групах, а також групові заняття.

У клубі ви також можете ходити на групові тренування, займатися з тренером або записатися на фітнес-програму, які допоможуть вам досягти бажаних результатів до 31 грудня.

Автор: Анастасія Шітлюк

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