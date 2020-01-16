"Чому чоловік терпить це?" Вагітну plus-size модель атакували за голе фото

Найдорожча plus-size модель Ешлі Грем, яка зараз знаходиться на останньому місяці вагітності, роздяглася на новому фото.

Пікантним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Так, на фотографії Ешлі позує повністю голою. Судячи з усього, фотографом сміливого кадру став її чоловік.

"Не тямлячи себе від радості перед зустріччю з тобою, маленька людина", – підписала фото Грем.

Примітно, що багато шанувальників розкритикували відвертий знімок моделі. Фанати не розуміють, навіщо Ешлі оголюється і як це терпить її чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ешлі показала іншу відверту фотосесію.Вагітна модель з радістю ділиться сміливими фотографіями, на яких позує абсолютно голою.

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