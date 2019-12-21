Чоловіка Єлизавети II госпіталізували в лікарню: що відомо

Чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II, принца Філіпа, госпіталізували в одну з лондонських лікарень у зв'язку з раніше виявленою хворобою.

Про це пише CNN з посиланням на пресслужбу Букінгемського палацу, уточнюючи, що 98-річного Філіпа відвезли не на швидкій — він звернувся до клініки самостійно.

Принц Філіп

"Сьогодні вранці герцог Единбурзький вирушив з Норфолка до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні для огляду та лікування у зв'язку з раніше виявленою хворобою. Принц Філіп прислухався до поради свого лікаря", — йдеться в заяві палацу.

Також наголошується, що попри хворобу чоловіка, Єлизавета не скасувала святкування Різдва в Сандрінгемі, графство Норфолк.

Єлизавета II і принц Філіп

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що королева Великобританії Єлизавета II може відректися від свого престолу вже через 18 місяців, — коли їй виповниться 95 років.

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