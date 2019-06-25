"Буде як мама": дочка Брежнєвої завела мережу оголеним фото

18-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала точену талію в купальнику.

На фото зіркова дочка позує в чорному бікіні, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її фігуру "витонченою" й "ідеальною".

Багато хто впевнений, що своєю красою Соня перевершує знамениту маму.

"Красуня", "Краля", "Сонечка буде як мама: чим старша, тим красивіша!" – написали користувачі.

Іnstagram@sonyaxkiperman

Фотографію Соні зробили на італійському курорті, куди дівчина з мамою і її сім'єю полетіла відпочивати після вступу до коледжу.

Соня Кіперман Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Кіперман Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Кіперман Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Кіперман Іnstagram@sonyaxkiperman

Соня Кіперман Іnstagram@sonyaxkiperman

Нагадаємо, Соня Кіперман вступила в гуманітарний коледж Уіттьер в Лос-Анджелесі. 18-річна дівчина зможе глибше вивчити англійську мову, де пропонують студентам близько 30 спеціальностей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Кіперман порадувала шанувальників серією відвертих фотографій, засвітивши свою фігуру.

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