"Буде як мама": дочка Брежнєвої завела мережу оголеним фото

18-річна дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала точену талію в купальнику.
На фото зіркова дочка позує в чорному бікіні, демонструючи підтягнуту і спортивну фігуру. Так, фото вона поділилася в Instagram, де фоловери завалили дівчину компліментами і назвали її фігуру "витонченою" й "ідеальною".
Багато хто впевнений, що своєю красою Соня перевершує знамениту маму.
"Красуня", "Краля", "Сонечка буде як мама: чим старша, тим красивіша!" – написали користувачі.
Іnstagram@sonyaxkiperman
Фотографію Соні зробили на італійському курорті, куди дівчина з мамою і її сім'єю полетіла відпочивати після вступу до коледжу.
Соня Кіперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Кіперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Кіперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Кіперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Соня Кіперман
Іnstagram@sonyaxkiperman
Нагадаємо, Соня Кіперман вступила в гуманітарний коледж Уіттьер в Лос-Анджелесі. 18-річна дівчина зможе глибше вивчити англійську мову, де пропонують студентам близько 30 спеціальностей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Кіперман порадувала шанувальників серією відвертих фотографій, засвітивши свою фігуру.
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