Борис і Гліб Сіячі 2020: що потрібно робити в "солов'їний день"

15 травня за православним календарем відзначається день пам'яті князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Він з'явився ще за часів Київської Русі – у 1115 році.

Це свято в народі ще називають "солов'їним днем". Детальніше про його традиції, історію і прикмети OBOZREVATEL вирішив розповісти своїм читачам.

Князі Борис і Гліб були синами київського великого князя Володимира Святославича. За офіційною версією, вони були вбиті старшим братом Святополком під час міжособиці, яка спалахнула після смерті батька у 1015 році.

Після загибелі Борис і Гліб стали першими руськими святими і їх канонізували в чині мучеників-страстотерпців. Церква назвала їх покровителями Руської землі і "небесними помічниками" руських князів.

Борис і Гліб YouTube

Традиції свята

З давніх-давен в цей день люди починали садити огірки і гарбузи. Для хорошого врожаю господині клали в грядку товкач від ступки. Крім того, на це свято селяни продовжували засівати поля.

Прикмети Дня Бориса і Гліба

15 травня в народі також назвали "солов'їним днем" – адже раніше саме з цієї дати починали співати солов'ї. Люди вірили, що якщо птахи співали голосно, то скоро настане справжнє літо. Якщо ж солов'їні тьохкання лунали всю ніч, це означало, що наступний день буде теплим і сонячним.

Ще одна назва цього свята – "бариш-день". Більш того, самого святого Бориса в народі називали баришником. Купці вважали, що якщо бурхливо відзначать день його пам'яті, то будуть отримувати за це бариші протягом всього року. Також вони вірили, що весь рік буде успішним, якщо в цей день що-небудь продати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оскільки Борис і Гліб при хрещенні прийняли імена Романа та Давида, 15 травня також відзначається День ангела Романа. Тут можна знайти привітання з іменинами.

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