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10 грудня • оновлено в 21:11
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/ Краса

"Звела з розуму": мокра Лорак схвилювала шанувальників гарячим фото

1.8т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Москві, розбурхала шанувальників новим знімком.

Вона поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією, на якій позує в басейні, зі зйомок кліпу "Мы нарушаем".

"Наш світ відображає нас. "Мы нарушаем", – підписала Лорак під фото, загадково дивлячись убік.

Ані Лорак – фото зі зйомок кліпу "Мы нарушаем"

Ані Лорак – фото зі зйомок кліпу "Мы нарушаем"

instagram / anilorak

Шанувальники написали у коментарях, що мокра Лорак виглядає чарівно на кокетливому кадрі, а її погляд викликав масу захоплень.

"Неймовірна. Погляд зводить з розуму", "Обережно, красуня", "Який глибокий погляд", "Нереальна", "Дивовижна. Чарівний погляд", "Чарівна", – написали фанати.

"Звела з розуму": мокра Лорак схвилювала шанувальників гарячим фото
"Звела з розуму": мокра Лорак схвилювала шанувальників гарячим фото
"Звела з розуму": мокра Лорак схвилювала шанувальників гарячим фото
Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

Лорак в кліпі "Мы нарушаем"

Лорак в кліпі "Мы нарушаем"

Кадр з кліпу

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для відео, щоб помститися колишньому чоловікові.

Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка дуже схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ані Лорак
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія Краса
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