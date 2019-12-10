"Звела з розуму": мокра Лорак схвилювала шанувальників гарячим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Москві, розбурхала шанувальників новим знімком.

Вона поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією, на якій позує в басейні, зі зйомок кліпу "Мы нарушаем".

"Наш світ відображає нас. "Мы нарушаем", – підписала Лорак під фото, загадково дивлячись убік.

Ані Лорак – фото зі зйомок кліпу "Мы нарушаем" instagram / anilorak

Шанувальники написали у коментарях, що мокра Лорак виглядає чарівно на кокетливому кадрі, а її погляд викликав масу захоплень.

"Неймовірна. Погляд зводить з розуму", "Обережно, красуня", "Який глибокий погляд", "Нереальна", "Дивовижна. Чарівний погляд", "Чарівна", – написали фанати.

Ані Лорак instagram / anilorak

Лорак в кліпі "Мы нарушаем" Кадр з кліпу

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для відео, щоб помститися колишньому чоловікові.

Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка дуже схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.

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