Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу

Папарацці підловили затребувану американську модель, молодшу сестру Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер без макіяжу.

За даними Daily Mail, її вдалося сфотографувати в перерві між зйомками на пляжі острова Міконос в Егейському морі та показати користувачам, як зірка виглядає без фотошопу.

23-річна модель Vogue разом з іншими прогулювалася в спортивному топі та широкій спідниці в підлогу. Що примітно, на знімках у неї практично не було видно грудей.

Відсутність фотошопа анітрохи не погіршила зовнішність Дженнер. На знімках видно дуже струнку талію та плоский живіт, а обличчя виглядає без вад, незважаючи на відсутність макіяжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Кендалл показала в соцмережі сміливе фото, на якому позувала в джинсовій куртці, накинутій на голе тіло.

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