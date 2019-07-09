Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу

3.8т Читати матеріал російською

Папарацці підловили затребувану американську модель, молодшу сестру Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер без макіяжу.

За даними Daily Mail, її вдалося сфотографувати в перерві між зйомками на пляжі острова Міконос в Егейському морі та показати користувачам, як зірка виглядає без фотошопу.

23-річна модель Vogue разом з іншими прогулювалася в спортивному топі та широкій спідниці в підлогу. Що примітно, на знімках у неї практично не було видно грудей.

Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу
Новини
"Залишилося в порно знятися!" Поп-зірка з РФ розлютила мережу голим тілом

Відсутність фотошопа анітрохи не погіршила зовнішність Дженнер. На знімках видно дуже струнку талію та плоский живіт, а обличчя виглядає без вад, незважаючи на відсутність макіяжу.

Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу
Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу
Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу
Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу
Зовсім плоска! Папарацці показали Кардаш'ян-молодшу без фотошопу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Кендалл показала в соцмережі сміливе фото, на якому позувала в джинсовій куртці, накинутій на голе тіло.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Кендалл Дженнер
Теги
модель Краса шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
5
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel