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"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі

22.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж у мережі новим пікантним фото.

Вона позувала у відвертому і трохи дивному бюст'є бежевого відтінку і високих штанях, а результатами поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Підписувати знімок Лорак не стала, а шанувальники тут же кинулися коментувати її зовнішність, помітивши, що на фото у неї дуже довге волосся.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

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"Як же вам личить довге волосся, прямо помолодшали", "Кароліно, вам 18?", "Кароліно, а вам точно 40, може 18", "Що вона з собою зробила", "Всі люди з кожним роком старіють, а ви помолодшали", – відреагували користувачі.

"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі
"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі
"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі
"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі
"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі
"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за день до цього Лорак представила новий знімок після тривалої перерви. Користувачі помітили, що її зовнішність дуже змінилася.

Ані Лорак дуже змінилася

Ані Лорак дуже змінилася

instagram.com/anilorak

У коментарях припустили, що їй зробила невдалу пластику або обкололи обличчя ботоксом.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
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