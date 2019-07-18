"Знову помолодшала": Лорак в бюст'є викликала ажіотаж у мережі

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, викликала ажіотаж у мережі новим пікантним фото.
Вона позувала у відвертому і трохи дивному бюст'є бежевого відтінку і високих штанях, а результатами поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Підписувати знімок Лорак не стала, а шанувальники тут же кинулися коментувати її зовнішність, помітивши, що на фото у неї дуже довге волосся.
Ані Лорак
instagram / anilorak
"Як же вам личить довге волосся, прямо помолодшали", "Кароліно, вам 18?", "Кароліно, а вам точно 40, може 18", "Що вона з собою зробила", "Всі люди з кожним роком старіють, а ви помолодшали", – відреагували користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, буквально за день до цього Лорак представила новий знімок після тривалої перерви. Користувачі помітили, що її зовнішність дуже змінилася.
Ані Лорак дуже змінилася
instagram.com/anilorak
У коментарях припустили, що їй зробила невдалу пластику або обкололи обличчя ботоксом.
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