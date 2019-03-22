Знахар, клоуни, карлики і інші унікальні герої: чим здивував проект "Місія: краса"

У березні на каналі "Україна" стартував другий сезон парного мейковер-шоу "Місія: краса". Ведучі проекту Ільяс Сахтара і Анастасія Касілова разом з експертами по красі без пластики та дієт допомагають парам в фантастичних перетвореннях як зовні, так і зсередини.

"Місія: краса" – це перше українське шоу перевтілень власного формату каналу "Україна", в якому беруть участь пари: чоловік і жінка, чиї тривалі відносини під впливом часу та побутових проблем втратили пристрасть і романтику, де один з партнерів хоче змінити свою другу половинку і життя на краще, повідомила прес-служба каналу.

"Другий сезон дивує різноманітністю історій і людей. Краса здатна змінити на краще життя будь-якої людини, незалежно від національності, віросповідання і фізичних особливостей", – розповів про другий сезон ведучий шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара.

Ільяс Сахтара Прес-служба

У другому сезоні глядачі спостерігатимуть за перевтіленням знахаря, який йде в президенти, пари, яка бере речі на смітнику, художниці-реставратора, яка має четверо дітей, військовополоненим, який боїться втратити дружину через протези, а також за прагненням літньої пари залишатися молодимі. В кожному випуску програми героїв традиційно чекають неймовірні метаморфози.

"Після успіху першого сезону проекту, до нас надійшло безліч заявок з бажанням стати учасниками шоу "Місія: Краса". Тому у другому сезоні ми вибирали героїв, відштовхуючись від їх унікальності. Як зовнішньої, так і їх історій. Про кожну пару другого сезону можна сказати "вперше"! Так що і перевтілення в другому сезоні будуть ще більш дивними і неймовірними", – поділилася своїми враженнями від роботи над другим сезоном шоу" Місія: краса" ведуча Анастасія Касілова.

Анастасія Касілова Tv.ua

Другий сезон також здивує червоною доріжкою, інтернаціональними парами, зворушливими пропозиціями руки і серця та навіть балетом в стилі Гетсбі. Крім того, шоу зруйнує безліч стереотипів, згідно з якими догляд за своєю зовнішністю – "ганьба для справжнього мужика".

Відзначимо, "Місія: краса" не вдається до пластичної хірургії і не виснажує героїв дієтами, оскільки команда проекту впевнена – все, що потрібно для краси і щастя, вже є всередині нас.

Нові випуски другого сезону унікального мейковера "Місія: краса" транслюються о 10:30 на телеканалі "Україна" з понеділка по четвер.

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