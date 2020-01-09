Зірка "Людей Ікс" знялася повністю голою: фото

Популярна американська актриса та співачка Зої Кравіц, яка знялася в кінострічці "Люди Ікс: Перший клас", знялася повністю голою для обкладинки модного журналу Elle.

Кадри фотосесії опубліковані на офіційній сторінці Кравіц в Instagram.

На одному зі знімків фотосесії артистка позує оголеною, схрестивши ноги і руки таким чином, що вони закривають її груди і область бікіні.

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Elle

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська модель Джанет Гузман з'явилася на пляжі в відвертому купальнику, який складався лише з одного шнурка.

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