Зірка "Кварталу" спокусила шанувальників розкішним образом

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук порадувала шанувальників спокусливим кадром.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в екстравагантній сукні з голою спиною, продемонструвавши розкішну фігуру.

Образ фатальної жінки доповнювала акуратна зачіска й маленькі сережки, які гармонійно вписалися в ансамбль.

Шанувальники були в захваті від спокусливої фотографії Адамчук, зазначивши, що виглядає вона чудово.

"Найгарніша, ти просто бомба", "Марта і листопад", "Вау", "Вогонь", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук продемонструвала пікантний знімок, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

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