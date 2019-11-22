Зірка "Кварталу" спокусила шанувальників розкішним образом

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук порадувала шанувальників спокусливим кадром.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в екстравагантній сукні з голою спиною, продемонструвавши розкішну фігуру.
Образ фатальної жінки доповнювала акуратна зачіска й маленькі сережки, які гармонійно вписалися в ансамбль.
Шанувальники були в захваті від спокусливої фотографії Адамчук, зазначивши, що виглядає вона чудово.
"Найгарніша, ти просто бомба", "Марта і листопад", "Вау", "Вогонь", – відреагували шанувальники.
Можна подуматі, что я дивлюся на довгу черга сходами @fairmontgrandhotelkyiv на бал # i❤️viva! 15 років :) Ні, туди ми сьогодні, нажаль, чи не доїхалі. Хоча всім серцем вітаємо прекрасний журнал з ювілеєм. А все только тому, что ми Готуємо Нові шоу @zhenskiykvartal_official, аби в новому десятілітті крутих глянців ви могли читати про нас якомога более;) Друзі, чекаємо на вас 22.11 у Жовтневому палаці ♥ ️ Сукня - @ pico.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук продемонструвала пікантний знімок, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.
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