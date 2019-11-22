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22 листопада • оновлено в 21:29
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Зірка "Кварталу" спокусила шанувальників розкішним образом

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Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук порадувала шанувальників спокусливим кадром.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в екстравагантній сукні з голою спиною, продемонструвавши розкішну фігуру.

Образ фатальної жінки доповнювала акуратна зачіска й маленькі сережки, які гармонійно вписалися в ансамбль.

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Шанувальники були в захваті від спокусливої фотографії Адамчук, зазначивши, що виглядає вона чудово.

"Найгарніша, ти просто бомба", "Марта і листопад", "Вау", "Вогонь", – відреагували шанувальники.

Зірка "Кварталу" спокусила шанувальників розкішним образом

Можна подуматі, что я дивлюся на довгу черга сходами @fairmontgrandhotelkyiv на бал # i❤️viva! 15 років :) Ні, туди ми сьогодні, нажаль, чи не доїхалі. Хоча всім серцем вітаємо прекрасний журнал з ювілеєм. А все только тому, что ми Готуємо Нові шоу @zhenskiykvartal_official, аби в новому десятілітті крутих глянців ви могли читати про нас якомога более;) Друзі, чекаємо на вас 22.11 у Жовтневому палаці ♥ ️ Сукня - @ pico.ua

Публікація від БЕРЕЗНЯ АДАМЧУК (@marta_adamchuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук продемонструвала пікантний знімок, на якому зображена з оголеними плечима і зачесаним назад вологим волоссям.

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Автор
Дмитро Гриневич
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