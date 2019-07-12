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Зірка "Кварталу" блиснула грудьми на пікантному фото

1.6т Читати матеріал російською

Актриса студії "Квартал 95", співачка і учасниця проекту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук розбурхала мережу пікантним знімком.

Вона позувала у відвертій комбінації з дуже глибоким декольте, продемонструвавши пружні груди. Відповідне фото Адамчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Кажуть, що життя – це не кінцева точка, до якої ти йдеш, а сам процес її пошуку, пізнання, бажання знайти. Мені іноді здається, що я займаюся цим кожну секунду. Скептики скажуть – всі жінки однакові – знаходять собі геморой на голову . Так і є – частково. Просто у всіх до цього різне ставлення. Для когось це проблема, а для когось здатність жінки шукати. І знаходити – не тільки геморой, але й ліки від нього", – підписала вона під знімком .

березня Адамчук

березня Адамчук

instagram / marta_adamchuk

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У коментарях підтримали актрису, підтвердивши, що в її словах щось є. Також шанувальники звернули увагу на красиві очі.

"Глазааа", "Резонує з моїм станом зараз, дякую", "В цьому щось є. Мета життя не в самій меті, а в розвитку", – відповіли користувачі.

Зірка "Кварталу" блиснула грудьми на пікантному фото
Зірка "Кварталу" блиснула грудьми на пікантному фото

Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram/marta_adamchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Адамчук показала гарячий знімок, на якому позувала в піджаку, накинутому на голе тіло.

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Особа
березня Адамчук
Місце
Україна
Теги
95 Квартал Краса
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