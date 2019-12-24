"Заміж зібралася?" Лорак спантеличила фанатів новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Москві, спантеличила шанувальників новим фото.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позує в білій сукні, яка нагадує весільну, через що на артистку посипалися запитання.

"З добрим серцем, з любов'ю готуємося зустріти Новий рік. Як настрій", – підписала вона під фото.

Шанувальники припустили, що зірка знову зібралася заміж, тому приміряє весільну сукню.

Ані Лорак в білій сукні instagram / anilorak

"Сукня ніби весільна", "Дуже гарне вбрання, скромно, але зі смаком", "На сукню нареченої схоже. Заміж зібралася", – написали шанувальники.

Ані Лорак instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для ролика, щоб помститися колишньому чоловікові.

Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка дуже схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!