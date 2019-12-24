"Заміж зібралася?" Лорак спантеличила фанатів новим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе й працює в Москві, спантеличила шанувальників новим фото.
На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позує в білій сукні, яка нагадує весільну, через що на артистку посипалися запитання.
"З добрим серцем, з любов'ю готуємося зустріти Новий рік. Як настрій", – підписала вона під фото.
Шанувальники припустили, що зірка знову зібралася заміж, тому приміряє весільну сукню.
Ані Лорак в білій сукні
instagram / anilorak
"Сукня ніби весільна", "Дуже гарне вбрання, скромно, але зі смаком", "На сукню нареченої схоже. Заміж зібралася", – написали шанувальники.
Ані Лорак
instagram / anilorak
Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьох користувачів спантеличив зовнішній вигляд Лорак в новому кліпі. Її абсолютно перестали впізнавати. Деякі навіть припустили, що вона знялася напівголою для ролика, щоб помститися колишньому чоловікові.
Але найбільше шанувальників збентежило, що співачка дуже схудла. Через це в коментарях під фотографіями зі зйомок кліпу їй писали перестати морити себе голодом.
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