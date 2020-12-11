Яку зачіску зробити на Новий рік: топ-5 стильних ідей

Зустріти Новий рік 2021 у великій і галасливій компанії навряд чи вдасться, але ідеальна зачіска допоможе налаштуватися на хвилю свята.

Незалежно від того, де ви збираєтеся відзначати головне свято зими, потрібно подбати про зовнішній вигляд. Продуманий новорічний образ із шикарною укладкою не тільки поліпшить настрій, а й стане запорукою вдалих фото. OBOZREVATEL зібрав наймодніші рішення для святкових зачісок, які можна зробити самостійно навіть у домашніх умовах.

Легкі хвилі

Така зачіска підійде до будь-якої сукні або спортивного луку, додасть романтичності і недбалості образу. Щоб зробити недбалі хвилі, як у Хейлі Бібер, варто лише накрутити волосся будь-яким зручним способом, а після розчесати пальцями. Зачіску з хвилями буде стильно прикрасити великими шпильками або стразами.

Кудрі

Щоб зробити такі кучерики, як у Бейонсе, потрібно докласти вже більше зусиль і попрацювати плойкою. Однак, якщо у вас немає зайвого часу, то можна схитрувати: просто заплетіть на ніч або рано вранці 31 грудня декілька колосків, змочіть водою і чекайте вечора. Розплітати коси бажано безпосередньо перед початком святкування.

Хвіст

Найуніверсальніший варіант для будь-якого новорічного образу. Щоб отримати такий результат, як на фото, випряміть заздалегідь волосся. За бажанням, частину волосся в хвості можна накрутити на плойку, а біля скронь прикрасити незвичайними шпильками.

Пучок

Така зачіска ідеально доповнить строгий костюм або однотонну сукню. Для більш недбалого варіанту використовуйте текстуруючий спрей, а щоб зробити ідеально гладкий пучок "без півників" вам знадобиться гель. Трендовою прикрасою для такої укладки волосся будуть коси або штучні квіти.

З пасмами спереду

Це стильне рішення подовжить обличчя і додасть зухвалих ноток у ваш look. Варто лише випустити з зачіски, будь то пучок або кінський хвіст, два пасма спереду. Таке стильне рішення демонструє на своєму прикладі британська співачка Дуа Ліпа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі заборонені кольори, в які не можна наряджати ялинку на Новий рік 2021. У декорі будинку бажано віддати перевагу світлим тонам і мінімалізму.