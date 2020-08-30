Яку зачіску зробити на 1 вересня: найкращі ідеї з фото

Всі дівчатка мріють виглядати ідеально 1 вересня. Фото: Pinterest
В очікуванні 1 вересня кожній школярці варто подумати про те, як укласти волосся на урочисту лінійку.
Напередодні Дня знань OBOZREVATEL публікує найкращі варіанти шкільних зачісок.
Такі зачіски підійдуть як для найменших школярок, так і для старшокласниць.
Зачіска на 1 вересня на довге волосся Фото: jamadvice.com.ua
Гарна зачіска на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Зачіски на 1 вересня з хвостами Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска на 1 вересня: два хвости Фото: jamadvice.com.ua
Косичка на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска з хвостами і косами на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Бант з волосся Фото: jamadvice.com.ua
Гарно укласти волосся середньої довжини на 1 вересня можна, зробивши зачіску з хвостом, скрутивши джгут або, наприклад, зібравши локони назад.
Зачіска на середнє волосся на 1 вересня Фото: kleo.ru
Косичка навколо голови на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Коси на середнє волосся Фото: jamadvice.com.ua
Гарний хвіст на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Саме зачіски з бантами асоціюються зі школою та 1 вересня. Такі зачіски можна робити як на довге, так і на середнє за довжиною волосся.
Зачіска з бантиками на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
Красива зачіска з бантом на лінійку Фото: jamadvice.com.ua
Зачіска з бантиками на довге волосся Фото: jamadvice.com.ua
Гарна зачіска на 1 вересня на довге волосся з бантом Фото: jamadvice.com.ua
Нарядний хвіст на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua
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