Яку зачіску зробити на 1 вересня: найкращі ідеї з фото

В очікуванні 1 вересня кожній школярці варто подумати про те, як укласти волосся на урочисту лінійку.

Напередодні Дня знань OBOZREVATEL публікує найкращі варіанти шкільних зачісок.

Зачіски на 1 вересня на довге волосся

Такі зачіски підійдуть як для найменших школярок, так і для старшокласниць.

Зачіска на 1 вересня на довге волосся Фото: jamadvice.com.ua

Гарна зачіска на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Зачіски на 1 вересня з хвостами Фото: jamadvice.com.ua

Зачіска на 1 вересня: два хвости Фото: jamadvice.com.ua

Косичка на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Зачіска з хвостами і косами на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Бант з волосся Фото: jamadvice.com.ua

Зачіски на 1 вересня на середнє волосся

Гарно укласти волосся середньої довжини на 1 вересня можна, зробивши зачіску з хвостом, скрутивши джгут або, наприклад, зібравши локони назад.

Зачіска на середнє волосся на 1 вересня Фото: kleo.ru

Косичка навколо голови на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Коси на середнє волосся Фото: jamadvice.com.ua

Гарний хвіст на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Зачіски з бантами

Саме зачіски з бантами асоціюються зі школою та 1 вересня. Такі зачіски можна робити як на довге, так і на середнє за довжиною волосся.

Зачіска з бантиками на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Красива зачіска з бантом на лінійку Фото: jamadvice.com.ua

Зачіска з бантиками на довге волосся Фото: jamadvice.com.ua

Гарна зачіска на 1 вересня на довге волосся з бантом Фото: jamadvice.com.ua

Нарядний хвіст на 1 вересня Фото: jamadvice.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня: в МОЗ озвучили правила.

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