"Якого біса?!" Лиса зірка "Універу" шокувала мережу

Популярна російська актриса, політик і зірка серіалу "Універ" Марія Кожевнікова шокувала шанувальників лисим черепом.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram на честь свята День російського кіно, викликавши шок фанатів таким образом.

"З днем Кіно! Учасників та глядачів", – написала вона під селфі, на якому позує в перукарському кріслі без волосся.

Лиса Марія Кожевнікова instagram / mkozhevnikova

У шанувальників були суперечливі почуття. Багато хто помітив, що їй добре й лисою. Але переважна частина коментаторів сподівалася, що це всього лише грим, а не відмова від гарних локонів.

"Це жарт", "Ви навіть без волосся виглядаєте чудово! Ви дуже гарна", "Святі коржики", "О боже, жах", "Маша?!", "Яка блискуча башка. Сподіваюся, на вас маска", "Ух ти! Ви жива тут. Мені здалося спочатку, що це лялька фарфорова", "Шкода ж волосся", "Сподіваюся, це спецубор а-ля Фантомас", "Якого біса", "Сподіваюся це грим", "Схоже, гонорар був великий", – прокоментували шанувальники.

Кожевнікова приголомшила лисим черепом, але заспокоїла цим фото instagram / mkozhevnikova

Справа в тому, що Кожевнікова опублікувала старе фото. Їй довелося поголитися на лисо для ролі в драмі "Батальон'" 2015 року випуску. За роботу вона тоді отримала премію "Золотий орел".

Як повідомляв OBOZREVATEL нещодавно Кожевнікова обурилася поведінкою чоловіків, які відмовилися помінятися з нею місцями в поїзді.

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