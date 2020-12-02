Який манікюр зробити на Новий рік 2021: цікаві ідеї

Перед Новим роком 2021 потрібно встигнути зробити святковий манікюр, так як місць у майстрів стає з кожним днем все менше.

Є безліч креативних ідей і про найцікавіші варіанти – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Цього року забавно і одночасно красиво виглядатиме манікюр з Санта-Клаусом або оленями. Ви можете обрати будь-який вподобаний варіант і точно залишитеся задоволеними.

Цієї зими у багатьох новорічний настрій з'явився набагато раніше свята, але, щоб підняти його ще більше – необхідно розбавити своє життя яскравим манікюром. Так, ви можете додати такі малюнки як ошатні ялинки або новорічні прикраси.

Так, в наступаючий 2021 рік ви можете сміливо увійти з манікюром, якому додасте анімалістичний візерунок. Це буде виглядати дуже стильно та красиво.

На сьогоднішній день в тренді залишається манікюр, який роблять за допомогою спеціального магніту, що створює блискучий ефект під назвою "кришталева кішка".

Якщо за вікном погана погода і зовсім немає снігу, то новорічний настрій зможе підняти новий манікюр з дизайном у вигляді сніжинок.

Любительки френча можуть розбавити класичний манікюр прозорими кінчиками на нігтях. Це буде виглядати дуже ніжно.

Якщо ви не любите яскравий манікюр з малюнками, то на Новий рік 2021 можна зробити мінімалістичний дизайн, наприклад, з блискітками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім скоро Новий рік і в це свято кожна дівчина хоче виглядати надзвичайно. Окрім наряду, зачіски та аксесуарів необхідно також підібрати макіяж.