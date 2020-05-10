Марія Калініна стала переможницею першого конкурсу краси СРСР "Московська красуня", який був проведений в 80-і роки. На момент участі в заході дівчині було 16 років й вона навчалася в 10 класі.

Перемога в конкурсі принесла юній Марії неймовірну популярність. Тоді про неї знав чи не кожен житель країни. Зараз же жінці 48 років і вона далека від модельного бізнесу. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилася за цей час Калініна та чим вона зараз займається.

Марія Калініна

Після перемоги в конкурсі краси Марія закінчила мовну школу та уклала контракт з модельним агентством "Бурда Модені". Її хотіли відправити на конкурс краси міжнародного рівня, але щось не склалося, адже часи тоді були непрості. Тоді дівчина вирушила підкорювати інші країни без покровителів.

Марія Калініна Фото: kulturologia.ru

На перші модельні зйомки за кордоном в 16 років Марія поїхала разом з мамою. Коли їй виповнилося 18, вона поїхала підкорювати Голлівуд. Там дівчина вступила до театральної школи й незабаром стала отримувати невеликі ролі в кіно. Однак Калініна не добилася там великої слави та популярності.

Марія Калініна Фото: kulturologia.ru

Одного разу Марія відчула, що їй в житті чогось не вистачає. Дівчина вирішила пройти курс йоги та навчитися медитувати. Після чого вона закинула акторську майстерність і тепер викладає йогу, активно займається нею сама, а ще є переконаною вегетаріанкою.

Марія Калініна Фото: vk/mariafkalinina

Марія Калініна Фото: myseldon.com

Зазначимо, що у Калініної також є кохана людина і схоже вона дуже щаслива. Події 32-річної давнини вона згадує з посмішкою як корисний досвід в її житті.

Марія Калініна Фото: asiarussia.ru

Марія Калініна Фото: vk/mariafkalinina

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