Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Манікюрні салони під час карантину закриті, і багато дівчат через це безумовно засмучені.
Однак це не привід запускати свої нігті. Адже ви можете самостійно привести їх у порядок, маючи під рукою ножиці, пилочку і лак для нігтів. Про те, як зробити гарний і практичний манікюр в домашніх умовах – підкаже OBOZREVATEL.
Для початку зробіть нігті короткими, так вам буде простіше за ними доглядати. Зробіть ванночку для рук, доглядайте за кутикулою, ретельно очищайте нігті.
Фото: 7ya.ru
Nude
З відтінків лаку вибирайте прозоре або нюдове покриття, яке буде виглядати акуратно, навіть якщо ви фарбуєте нігті собі вперше. Також можете використовувати лаконічні наклейки, щоб урізноманітнити свій стриманий манікюр.
Фото: cosmo.ru
Фото: cosmo.ru
"Лінивий" місячний манікюр
Для того щоб покрити нігтьову пластину лаком так, щоб біля основи кутикули вийшли рівні красиві "лунки" – потрібно буде постаратися. Однак в такому випадку ви не будете переживати через те, що, коли нігті відростуть – це позбавить манікюр первозданної свіжості.
Фото: cosmo.ru
Зазначимо: практикуватися варто не на яскравих кольорах, а на блідих або пастельних.
Фото: izuminki.com
Різні лаки на різних руках
Також спробуйте поекспериментувати та зробити "зефірний" манікюр. Для цього вам знадобиться два контрастних відтінки лаку: наприклад, рожевий, ніжно-жовтий. Зазначимо, що такий манікюр простий у виконанні та приверне увагу інших!
Фото: liza.ua
Фото: ladynails.ru
Рожевий манікюр
Якщо ви не готові використовувати в манікюрі більше одного кольору, то нехай це буде лише рожевий. Головне в ньому – щоб нігті були доглянутими.
Фото: instagram / jlo
Фото: topdizz.com
Блискітки
Також якщо ви хочете вписуватися в останні тренди – сміливо діставайте з далекої полиці улюблений лак з мерехтливим відтінком. І творіть красу!
Фото: cosmo.ru
Фото: 365news.biz
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьової дизайн в молочних відтінках.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!