Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Манікюрні салони під час карантину закриті, і багато дівчат через це безумовно засмучені.

Однак це не привід запускати свої нігті. Адже ви можете самостійно привести їх у порядок, маючи під рукою ножиці, пилочку і лак для нігтів. Про те, як зробити гарний і практичний манікюр в домашніх умовах – підкаже OBOZREVATEL.

Для початку зробіть нігті короткими, так вам буде простіше за ними доглядати. Зробіть ванночку для рук, доглядайте за кутикулою, ретельно очищайте нігті.

Фото: 7ya.ru

Nude

З відтінків лаку вибирайте прозоре або нюдове покриття, яке буде виглядати акуратно, навіть якщо ви фарбуєте нігті собі вперше. Також можете використовувати лаконічні наклейки, щоб урізноманітнити свій стриманий манікюр.

Фото: cosmo.ru

Фото: cosmo.ru

"Лінивий" місячний манікюр

Для того щоб покрити нігтьову пластину лаком так, щоб біля основи кутикули вийшли рівні красиві "лунки" – потрібно буде постаратися. Однак в такому випадку ви не будете переживати через те, що, коли нігті відростуть – це позбавить манікюр первозданної свіжості.

Фото: cosmo.ru

Зазначимо: практикуватися варто не на яскравих кольорах, а на блідих або пастельних.

Фото: izuminki.com

Різні лаки на різних руках

Також спробуйте поекспериментувати та зробити "зефірний" манікюр. Для цього вам знадобиться два контрастних відтінки лаку: наприклад, рожевий, ніжно-жовтий. Зазначимо, що такий манікюр простий у виконанні та приверне увагу інших!

Фото: liza.ua

Фото: ladynails.ru

Рожевий манікюр

Якщо ви не готові використовувати в манікюрі більше одного кольору, то нехай це буде лише рожевий. Головне в ньому – щоб нігті були доглянутими.

Фото: instagram / jlo

Фото: topdizz.com

Блискітки

Також якщо ви хочете вписуватися в останні тренди – сміливо діставайте з далекої полиці улюблений лак з мерехтливим відтінком. І творіть красу!

Фото: cosmo.ru

Фото: 365news.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьової дизайн в молочних відтінках.

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