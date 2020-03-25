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25 березня • оновлено в 11:29
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Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

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Манікюрні салони під час карантину закриті, і багато дівчат через це безумовно засмучені.

Однак це не привід запускати свої нігті. Адже ви можете самостійно привести їх у порядок, маючи під рукою ножиці, пилочку і лак для нігтів. Про те, як зробити гарний і практичний манікюр в домашніх умовах – підкаже OBOZREVATEL.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Для початку зробіть нігті короткими, так вам буде простіше за ними доглядати. Зробіть ванночку для рук, доглядайте за кутикулою, ретельно очищайте нігті.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: 7ya.ru

Nude

З відтінків лаку вибирайте прозоре або нюдове покриття, яке буде виглядати акуратно, навіть якщо ви фарбуєте нігті собі вперше. Також можете використовувати лаконічні наклейки, щоб урізноманітнити свій стриманий манікюр.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: cosmo.ru

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: cosmo.ru

"Лінивий" місячний манікюр

Для того щоб покрити нігтьову пластину лаком так, щоб біля основи кутикули вийшли рівні красиві "лунки" – потрібно буде постаратися. Однак в такому випадку ви не будете переживати через те, що, коли нігті відростуть – це позбавить манікюр первозданної свіжості.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: cosmo.ru

Зазначимо: практикуватися варто не на яскравих кольорах, а на блідих або пастельних.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: izuminki.com

Різні лаки на різних руках

Також спробуйте поекспериментувати та зробити "зефірний" манікюр. Для цього вам знадобиться два контрастних відтінки лаку: наприклад, рожевий, ніжно-жовтий. Зазначимо, що такий манікюр простий у виконанні та приверне увагу інших!

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: liza.ua

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: ladynails.ru

Рожевий манікюр

Якщо ви не готові використовувати в манікюрі більше одного кольору, то нехай це буде лише рожевий. Головне в ньому – щоб нігті були доглянутими.

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: instagram / jlo

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: topdizz.com

Блискітки

Також якщо ви хочете вписуватися в останні тренди – сміливо діставайте з далекої полиці улюблений лак з мерехтливим відтінком. І творіть красу!

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: cosmo.ru

Як самостійно зробити манікюр під час карантину: топ-5 ідей. Фото

Фото: 365news.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьової дизайн в молочних відтінках.

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Автор
Крістіна Долматова
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