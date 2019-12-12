Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

Якщо в 20 років можна дозволити собі носити дешеву біжутерію, то після 30 до вибору прикрас варто поставитися з максимальною відповідальністю.

Так, дорослим дамам стилісти рекомендують відмовитися від дешевих виробів "під золото" і вигадливого дизайну. Як носити прикраси після 30 років, щоб виглядати стильно і красиво: OBOZREVATEL розповість про 4 способи.

1. Відмовтеся від дешевої біжутерії

selina.com.ua

Після 30 років варто відмовитися від купівлі дешевої біжутерії "під золото" з вигадливим дизайном. У цьому віці має значення кожна деталь образу. До того ж аксесуари завжди привертають до себе особливу увагу. Неякісні прикраси виглядають безглуздо і здатні зіпсувати лук, навіть якщо ви одягнені в найдорожчий одяг.

При цьому це зовсім не означає, що потрібно остаточно відмовитися від біжутерії – мінімалістичні кольє, сережки і кільця зі срібла, металевих сплавів або кераміки цілком підійдуть для дівчат, яким за 30.

2. Не поєднуйте біжутерію та ювелірні набори

mialady.ru

Поєднання біжутерії та ювелірного гарнітуру після 30 років буде помилкою. Таку комбінацію під силу успішно виконати хіба що іменитим дизайнерам або fashion-блогерам – у решті випадків такий експеримент виглядатиме досить дивно. Однак, якщо всі прикраси на вас мають простий дизайн, ви практично нічим не ризикуєте.

3. Відмовтеся від сердечок і бантиків

allwomens.ru

З романтичними прикрасами після 30 років слід бути дуже обережною. Кільця і підвіски з бантиками, сердечками, мереживами, кольоровими камінцями добре виглядають на юних модницях. А на дорослих жінках такі прикраси втрачають свою чарівність і виглядають просто недоречно.

4. Носіть якісний годинник

of-md.com

Якісний класичний годинник стане відмінною ювелірною інвестицією у віці після 30 років. При цьому годинник не повинен кидатися в очі, він має виглядати вишукано: мати золотий або срібний корпус, керамічний або шкіряний браслет, не мати зайвого декору. Такий аксесуар стане прекрасним доповненням не тільки для повсякденного, але й для святкового образу.

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