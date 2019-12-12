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12 грудня • оновлено в 06:38
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Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

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Якщо в 20 років можна дозволити собі носити дешеву біжутерію, то після 30 до вибору прикрас варто поставитися з максимальною відповідальністю.

Так, дорослим дамам стилісти рекомендують відмовитися від дешевих виробів "під золото" і вигадливого дизайну. Як носити прикраси після 30 років, щоб виглядати стильно і красиво: OBOZREVATEL розповість про 4 способи.

1. Відмовтеся від дешевої біжутерії

Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

selina.com.ua

Після 30 років варто відмовитися від купівлі дешевої біжутерії "під золото" з вигадливим дизайном. У цьому віці має значення кожна деталь образу. До того ж аксесуари завжди привертають до себе особливу увагу. Неякісні прикраси виглядають безглуздо і здатні зіпсувати лук, навіть якщо ви одягнені в найдорожчий одяг.

При цьому це зовсім не означає, що потрібно остаточно відмовитися від біжутерії – мінімалістичні кольє, сережки і кільця зі срібла, металевих сплавів або кераміки цілком підійдуть для дівчат, яким за 30.

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2. Не поєднуйте біжутерію та ювелірні набори

Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

mialady.ru

Поєднання біжутерії та ювелірного гарнітуру після 30 років буде помилкою. Таку комбінацію під силу успішно виконати хіба що іменитим дизайнерам або fashion-блогерам – у решті випадків такий експеримент виглядатиме досить дивно. Однак, якщо всі прикраси на вас мають простий дизайн, ви практично нічим не ризикуєте.

3. Відмовтеся від сердечок і бантиків

Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

allwomens.ru

З романтичними прикрасами після 30 років слід бути дуже обережною. Кільця і підвіски з бантиками, сердечками, мереживами, кольоровими камінцями добре виглядають на юних модницях. А на дорослих жінках такі прикраси втрачають свою чарівність і виглядають просто недоречно.

4. Носіть якісний годинник

Як не виглядати вульгарно: 4 способи стильно носити прикраси після 30 років

of-md.com

Якісний класичний годинник стане відмінною ювелірною інвестицією у віці після 30 років. При цьому годинник не повинен кидатися в очі, він має виглядати вишукано: мати золотий або срібний корпус, керамічний або шкіряний браслет, не мати зайвого декору. Такий аксесуар стане прекрасним доповненням не тільки для повсякденного, але й для святкового образу.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
Краса Стиль Мода жінки
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