Як доглядати за шкірою обличчя в зимовий період: поради косметолога

У холодну пору року потрібно ретельніше стежити за своєю шкірою та доглядати за нею.

Так, косметолог Стефані Білусяк поділилася з OBOZREVATEL кількома порадами, як як за зимовий період не зіпсувати своє обличчя.

У холод просто зволожувати шкіру мало, тому настав час переходити на додатковий захист. Рекомендується вибирати тільки живильні та відновлювальні засоби, які зможуть захистити шкіру від холодного вітру та морозу.

Міцелярна вода – варіант так собі у холодну пору року, адже на подразненій шкірі зайва сухість не потрібна. Якщо ви вже звикли до двоетапного очищення обличчя, краще використовуйте гідрофільне молочко або олію.

Чим делікатніше, тим краще. Зайва турбота обвітреній шкірі не завадить.

Після звичайного очищення наносьте рідкі засоби (тонік, термальна вода), потім густіші (флюїд, сироватку), а зверху базу (крем щільної структури, бажано з SPF). Іноді достатньо просто тоніка і крему, які правильно підібрані за типом шкіри.

Крем для обличчя повинен відповідати сезону. Літній засіб взимку не підходить – вибирайте жирні текстури. Якщо ж заміна крему не допомогла, і ви щоранку виявляєте залишки нічного засобу, значить справа в очищенні. Ще один варіант – крем дуже жирний. Тоді підберіть засіб із легшою текстурою для вас.

Вечір – прекрасний час відновлення масками. Рекомендується вибирати засоби на кремовій основі. Скраби, пілінги і суворі засоби для очищення краще відкласти на час, поки шкіра звикне до холоду, а потім раз на тиждень-два можна оновлювати догляд.

Чим жирніший крем під тональною основою, тим гірше він триматиметься на шкірі. Раджу взяти або тональний крем щільної структури, або ж краще обрати хорошу основу під макіяж.

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