Вперше в історії України: Київ став світовим центром краси

Вперше в історії столиця України Київ прийме гостей з 50 країн світу в рамках міжнародного конкурсу краси "TOP MODEL OF THE WORLD 2019".

Змагання красунь входить у топ-5 провідних світових конкурсів краси, таких як: "Міс Всесвіт", "Міс Світу", "Міс International" і "Міс Земля". Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба організаторів.

У 2017 році переможницею конкурсу стала українка Юлія Гершун. Завдяки цьому країна отримала можливість виступити приймаючою стороною "TOP MODEL OF THE WORLD 2019".

Юлія Гершун Прес-служба

Яскраве шоу відбудеться восени у Києві на одному з найбільших майданчиків країни. Головним режисером-постановником виступить відомий хореограф Олена Коляденко. Судити конкурс організатори запросили зірок світової величини, серед яких вихідці з України.

"Проведення у Києві конкурсу такого рівня — це велика можливість для України не лише заявити про себе як про світовий центр краси, а й підтримати позитивний імідж країни, покращити позиціонування у світових ЗМІ, а також зміцнити міжнародні відносини. Одна з головних цілей події — привернення уваги до гострих соціальних проблем і пошук можливостей їхнього вирішення у співдружності з іншими країнами", — розповіла Юлія Гершун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Олена Фірут стала переможницею Міжнародного конкурсу краси "Miss & Mister Planet", який проходив у Тбілісі (Грузія). За титул змагалися переможці регіональних конкурсів з 35 країн світу

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