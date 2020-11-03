Вінтажний диво-прилад для збільшення грудей згадали в мережі: в ефект вірило багато жінок

У 60-70-х роках минулого століття сторінки американських жіночих журналів "захопила" реклама приладу Mark Eden. Судячи з похвальних статей, він мав виконати мрію багатьох жінок – власниць маленьких грудей без особливих зусиль перетворити на пишногрудих красунь.

Нехитрий пристрій, що складався лише з невеликого пластикового девайса з пружиною, отримав величезну популярність серед представниць прекрасної статі, хоча насправді він не виконував приписану йому функцію. Про секрет вінтажного диво-приладу пише портал BillionNews.

Творцями Mark Eden було успішне подружжя підприємців із Каліфорнії Джек і Ейлін Фізери. Їхня компанія, яка базувалася в Сан-Франциско, активно просувала незвичайний девайс, обіцяючи жінкам розкішний бюст усього за декілька тижнів.

Але прикметно те, що сам прилад у рекламі ніколи не демонстрували – у глянцях публікували статті з фотографіями грудастих дівчат, які нібито випробували на собі ефект диво-пристрій, тоді як у комплекті з девайсом йшла інструкція зі звичайними комплексами вправ для збільшення грудей.

Насправді ж прилад не додавав об'єму бюсту – він просто збільшував м'язи грудей і спини. Завдяки цьому обриси лінії декольте ставали чіткішими, а груди залишалася такого ж розміру.

Цікаво, що з 1965 року поштова служба США намагалася закрити бізнес фірми Фізерів. Чиновники стверджували, що реклама пристрою брехлива і вводить жінок в оману. А в 1966-му служба навіть подала до суду, звинувачуючи компанію в поштовому шахрайстві.

Так Mark Eden почали продавати у двох різних модифікаціях, єдиною відмінністю між якими був текст у буклеті-додатку. Зокрема, розробники трохи змінили похвальний опис товару в першій інструкції, щоб їх не вважали шахраями.

Потім компанія подала позов проти поштової служби й виграла. У 1970 році суд заборонив чиновникам-поштовикам конфіскувати товар і гроші від його продажу.

Відомо, що, крім приладу для збільшення грудей, подружжя Фізерів продавали інші товари для схуднення й поліпшення фігури: Slim-Jeans, Astro-Trimmer і Sauna Belt. Вони також розробили кембриджську дієту, що стала дуже популярною.

У результаті ж у 1981 році Джека Фізера звинуватили в 11 епізодах поштового шахрайства. У 1983-му девайс для збільшення грудей Mark Eden зник із продажу разом із іншими подібними пристроями. А творець диво-приладів змушений був заплатити штраф у розмірі 1,1 мільйона доларів.

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