Вік не помітно: Пугачова й Галкін викликали захват стильним виходом

Примадонна російської естради Алла Пугачова викликала захват шанувальників зовнішнім виглядом.

На сторінці її дочки Лізи в Instagram опубліковано фото, на якому щаслива співачка із чоловіком Максимом Галкіним йдуть сценою, тримаючись за руки.

"Гарні батьки: Алла Пугачова і Максим Галкін", – підписала Єлизавета під кадром.

Судячи з фотографії, вони були присутні на якомусь новорічному заході. Галкін вбрався у смокінг. Тим часом, Пугачова вийшла на сцену в total black: коротка сукня з блискітками, колготки й туфлі в тон. Образ доповнювала стильна зачіска і рукавички без пальців.

Алла Пугачова і Максим Галкін – стильний вихід instagram / elizaveta_galkinaa

Шанувальники були в захваті від спільного фото відомої подружньої пари. У коментарях відзначили, що різницю у віці майже не помітно, так як примадонна виглядає дуже молодо і свіжо.

"Прелесть. На зло злим язикам", "Чарівні", "Дуже", "Які батьки, такі й діти", "Навіть вiк не дуже помітно", "Він такий гордий поруч із нею та щасливий! Молодці! Не відпускайте руки один одного до кінця", – прокоментували фанати.

Максим Галкін з дочкою Лізою instagram / elizaveta_galkinaa

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram / maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до цього Пугачова порадувала шанувальників іншим стильним образом. Вона позувала в капелюсі й чорному пальто з актором Олександром Домогоровим.

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