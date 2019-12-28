Від виховательки до зірки: Alyona Alyona показала, як змінилася за 10 років

Алена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, перед Новим роком-2020 підвела підсумки і показала, як змінилася.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відеоряд, де можна простежити, як вона пройшла шлях від дівчинки через виховательку в дитячому садку до успішної артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Трохи апгрейднулась за останні 10 років. Помітили, як у мене з віком звужуються очі?" – підписала вона під відео, що складається з декількох фотографій.
Алена Савраненко – вихователька
Кадр з відео
Фоловери відповіли популярній артистці, що очі в неї звузилися через щасливу посмішку. Також багато хто помітив, що за останні роки вона зовсім не змінилася зовні.
"Як була красунею, такою і залишилася", "То у тебе збільшується посмішка", "Крута", "Не змінилася зовсім", "Краща", "Крута", – відреагували шанувальники.
Фото: як Alyona Alyona виглядає зараз
Alyona Alyona – провокаційне фото
instagram / alyona.alyona.official
Alyona Alyona
instagram / alyona.alyona.official
Alyona Alyona – як виглядає зараз
instagram / alyona.alyona.official
Alyona Alyona в купальнику
instagram / alyona.alyona.official
Alyona Alyona з синім язиком
instagram / alyona.alyona.official
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Alyona Alyona почала набувати популярності після публікації роликів на каналі у Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов у жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже одразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
В кінці 2019 року видання The Guardian включив артистку до рейтингу зірок, за якими варто стежити в 2020 році.
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