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28 грудня • оновлено в 19:16
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Від виховательки до зірки: Alyona Alyona показала, як змінилася за 10 років

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Алена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, перед Новим роком-2020 підвела підсумки і показала, як змінилася.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відеоряд, де можна простежити, як вона пройшла шлях від дівчинки через виховательку в дитячому садку до успішної артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Трохи апгрейднулась за останні 10 років. Помітили, як у мене з віком звужуються очі?" – підписала вона під відео, що складається з декількох фотографій.

Алена Савраненко – вихователька

Алена Савраненко – вихователька

Кадр з відео

Новини
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Фоловери відповіли популярній артистці, що очі в неї звузилися через щасливу посмішку. Також багато хто помітив, що за останні роки вона зовсім не змінилася зовні.

"Як була красунею, такою і залишилася", "То у тебе збільшується посмішка", "Крута", "Не змінилася зовсім", "Краща", "Крута", – відреагували шанувальники.

Від виховательки до зірки: Alyona Alyona показала, як змінилася за 10 років
Від виховательки до зірки: Alyona Alyona показала, як змінилася за 10 років

Фото: як Alyona Alyona виглядає зараз

Alyona Alyona – провокаційне фото

Alyona Alyona – провокаційне фото

instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona

Alyona Alyona

instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona – як виглядає зараз

Alyona Alyona – як виглядає зараз

instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona в купальнику

Alyona Alyona в купальнику

instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona з синім язиком

Alyona Alyona з синім язиком

instagram / alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
репер шоу-бизнес фотосессія фотографии Краса
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ужас просто. Не, я категорически против бодипозитива в части жирных людей. Какой она будет в 50? Доживёт ли? Давление, диабет, сосуды, забитые холестерином - и привет!
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