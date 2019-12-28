Від виховательки до зірки: Alyona Alyona показала, як змінилася за 10 років

Алена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, перед Новим роком-2020 підвела підсумки і показала, як змінилася.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відеоряд, де можна простежити, як вона пройшла шлях від дівчинки через виховательку в дитячому садку до успішної артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Трохи апгрейднулась за останні 10 років. Помітили, як у мене з віком звужуються очі?" – підписала вона під відео, що складається з декількох фотографій.

Алена Савраненко – вихователька Кадр з відео

Фоловери відповіли популярній артистці, що очі в неї звузилися через щасливу посмішку. Також багато хто помітив, що за останні роки вона зовсім не змінилася зовні.

"Як була красунею, такою і залишилася", "То у тебе збільшується посмішка", "Крута", "Не змінилася зовсім", "Краща", "Крута", – відреагували шанувальники.

Фото: як Alyona Alyona виглядає зараз

Alyona Alyona – провокаційне фото instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona – як виглядає зараз instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona в купальнику instagram / alyona.alyona.official

Alyona Alyona з синім язиком instagram / alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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