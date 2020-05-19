Від чого потрібно відмовитися до 30 років: названі звички

З віком дівчатам доводиться відмовитися від багатьох звичок. Наприклад, слід перестати брати гроші у батьків або пити дешевий алкоголь.

Список речей, які необхідно припинити робити до 30 років публікує Cosmopolitan.

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Сприймати батьків, як хатню робітницю.

Вживати бюджетний алкоголь.

Мати незахищений секс.

Ідеалізувати шкільних друзів.

Скаржитися, що ти багато з'їла.

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Критикувати своє тіло.

Соромитися своїх хобі.

Відмахуватися від компліментів.

Приймати гроші від батьків.

Погоджуватися без особливого бажання.

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Схилятися перед знаменитостями.

Нешанобливо відгукуватися про себе.

Переживати про те, що про тебе говорять інші.

Купувати одяг на розмір менше в надії схуднути.

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Тусуватися з недоброзичливими людьми.

Соромитися попросити про допомогу.

Тріпати язиком, а не робити.

Чекати, що хлопець зробить перший крок.

Боятися людей, з якими ти ще не знайома.

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Пліткувати про подружок.

Вживати підлітковий сленг.

Звинувачувати інших у своїх помилках.

Відправляти п'яні смс, голі фото або повідомлення в чат.

Носити старе білизна.

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Захоплюватися енергетичними напоями.

Жити в нестерпних умовах.

Витрачати гроші, ніби завтра не настане.

Сохнути по поганим хлопцям.

Спати до обіду.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти в області здорового харчування склали список з 5 продуктів, які слід уникати після 30-ти років.

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