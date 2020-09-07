Українка розповіла, як через візит до косметолога втратила красу, кар'єру і майно

Українка розповіла, як через візит до косметолога втратила красу та майно. Колаж.

Українська журналістка Ірина Матвієнко розповіла, як сходила на косметичний масаж, який коштував їй краси, кар'єри та навіть квартири.

Подробицями жінка поділилася з журналістами програми "ТСН.Тиждень". За словами Ірини, у 2013 році вона записалася на процедури до косметологині Олександри Чернявської. Але вже після третього сеансу її обличчя покрилося гнійними висипаннями. Як зазначила Матвієнко, фахівчиня ніяк на це не реагувала і їй довелося самій її "зупиняти". Журналістка також заявила, що тоді в салоні їй занесли підшкірного кліща (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ця ситуація коштувала мені роботи, заробітку, кар'єри, якогось особистого життя, я реально була страшною. Мені тоді занесли підшкірного кліща у салоні", – розповіла Ірина.

Ірина Матвієнко. Скришот з відео

Косметологиня Олександра Чернявська (зліва на фото). Скриншот з відео

Жінка додала: щоб повернути втрачену красу, вона довго лікувалася в Україні, потім за кордоном, а також залізла в борги. Саме ж лікування негативно вплинуло на її здоров'я.

"Мені коштувало це 10 000 доларів. Мені нічого не можна було їсти, я схудла до 47 кг. Почала відмовляти печінка, нирки... Почалася жовтяниця", – зізналася Матвієнко.

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

За сім років життя Ірини кардинально змінилося – вона стала мамою двох синів. А коли постало питання про оформлення квартири, виявилося, що на її ім'я є арешт. Крім майна, була заблокована карта соцдопомоги на дітей.

Ірина Матвієнко. Скриншот з відео

"Як виявилося, у 2014 році косметологиня подала до суду на Ірину через її пост у соцмережі Facebook. Спеціалістка просила компенсувати їй моральну шкоду за розголос того, що вона зіпсувала журналістці шкіру. Чернявська запросила 60 тисяч гривень", – йдеться в сюжеті.

До речі, коли Ірині прийшов лист із викликом, вона якраз лікувалася за кордоном. Тому суд пройшов без неї й виніс рішення заочно – компенсувати збиток на понад 5 тисяч гривень. Оскільки жінка про це не знала, суд наклав арешт на її рахунки та майно. Зараз журналістці доведеться судитися з косметологинею, щоб повернути собі свої права.

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