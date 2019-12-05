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5 грудня • оновлено в 09:44
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Учасниці "Міс Всесвіт-2019" показали, який вигляд мають без макіяжу. Фото

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Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019", який відбудеться 8 грудня в США, показали свої фотографії без макіяжу й фотошопу.

У фотосесії, яка була опублікована на сайті The Insider, взяли участь 13 дівчат. Всього в конкурсі виступить 90 учасниць.

Учасниці "Міс Всесвіт-2019" показали, який вигляд мають без макіяжу. Фото

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Так, показати свою зовнішність без косметики зважилися представниці Польщі, Ямайки, Монголії, Сент-Люсії, Південно-Африканської Республіки, Ірландії, Мальти, острова Гуам, Багамських островів, Гаїті, Чилі, Грузії та Ізраїлю.

25-річна Гунзо Бат-Ерденом, Монголія

25-річна Гунзо Бат-Ерденом, Монголія

The Insider

26-річна Зозібіні Тунці, ПАР

26-річна Зозібіні Тунці, ПАР

The Insider

24-річна Тареа Стурруп, Багамські острови

24-річна Тареа Стурруп, Багамські острови

The Insider

26-річна Габріела Клеска Вальєхо, Гаїті

26-річна Габріела Клеска Вальєхо, Гаїті

The Insider

18-річна Сіссі Ло, Гуам

18-річна Сіссі Ло, Гуам

The Insider

26-річна Фіоннгуала О'Райлі, Ірландія

26-річна Фіоннгуала О'Райлі, Ірландія

The Insider

23-річна Тереза Ругліо, Мальта

23-річна Тереза Ругліо, Мальта

The Insider

19-річна Яна Тікл Гарсія, Ямайка

19-річна Яна Тікл Гарсія, Ямайка

The Insider

20-річна Джеральдін Гонсалес, Чилі

20-річна Джеральдін Гонсалес, Чилі

The Insider

25-річна Тако Адамія, Грузія

25-річна Тако Адамія, Грузія

The Insider

28-річна Ольга Булава, Польща

28-річна Ольга Булава, Польща

The Insider

23-річна Бебіана Мангал, Сент-Люсія

23-річна Бебіана Мангал, Сент-Люсія

The Insider

23-річна Селла Шарлін, Ізраїль

23-річна Селла Шарлін, Ізраїль

The Insider

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто вважається фаворитками 68-го конкурсу краси "Міс Всесвіт – 2019", який 8 грудня 2019 року відбудеться в США.

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Автор
Анна Міхно
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Грузия и Польша реально страшнючие
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