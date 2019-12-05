Учасниці "Міс Всесвіт-2019" показали, який вигляд мають без макіяжу. Фото

Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019", який відбудеться 8 грудня в США, показали свої фотографії без макіяжу й фотошопу.
У фотосесії, яка була опублікована на сайті The Insider, взяли участь 13 дівчат. Всього в конкурсі виступить 90 учасниць.
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Так, показати свою зовнішність без косметики зважилися представниці Польщі, Ямайки, Монголії, Сент-Люсії, Південно-Африканської Республіки, Ірландії, Мальти, острова Гуам, Багамських островів, Гаїті, Чилі, Грузії та Ізраїлю.
25-річна Гунзо Бат-Ерденом, Монголія
The Insider
26-річна Зозібіні Тунці, ПАР
The Insider
24-річна Тареа Стурруп, Багамські острови
The Insider
26-річна Габріела Клеска Вальєхо, Гаїті
The Insider
18-річна Сіссі Ло, Гуам
The Insider
26-річна Фіоннгуала О'Райлі, Ірландія
The Insider
23-річна Тереза Ругліо, Мальта
The Insider
19-річна Яна Тікл Гарсія, Ямайка
The Insider
20-річна Джеральдін Гонсалес, Чилі
The Insider
25-річна Тако Адамія, Грузія
The Insider
28-річна Ольга Булава, Польща
The Insider
23-річна Бебіана Мангал, Сент-Люсія
The Insider
23-річна Селла Шарлін, Ізраїль
The Insider
Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто вважається фаворитками 68-го конкурсу краси "Міс Всесвіт – 2019", який 8 грудня 2019 року відбудеться в США.
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