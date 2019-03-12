У Китаї модель вийшла допомагати батькам у гриль-барі і стала зіркою

На ринку в провінції Тайвань (Китай) 36-річна красуня Роу Ян вийшла допомагати батькам у гриль-барі і прокинулася зіркою.

Поки дівчина готувала барбекю, один з уважних туристів зняв її на відео і виклав його в мережу. Ролик набрав 21 тисячу переглядів і став вірусним, повідомляє Life.ru (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Фото: nextshark.com

Фото: facebook/Ruo Yan

Зазначається, що Роу вже нарекли "богинею" і "королевою барбекю". Натовп туристів ломиться в закусочну, щоб отримати їжу з рук Роу і помилуватися її красою. Однак дівчину можна і не застати на робочому місці. Адже насправді вона працює моделлю, і готує барбекю лише у вільний час, щоб допомогти мамі і татові.

Фото: facebook/Ruo Yan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на ринку в провінції Тайвань (Китай) знайшли найкрасивішу продавщицю риби Ліу Пеньпень. Дівчина також була моделлю, і стояла за прилавком виключно для того, щоб допомогти своїй мамі.

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