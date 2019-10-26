У Києві відбувся конкурс MRS. UKRAINE WORLD 2019

23 жовтня в столичному Grand Hall KRESCHATYK пройшов национальний Парад Успіху і Краси "MRS. UKRAINE WORLD - 2019".

Фото: прес-служба конкурсу

Володаркою Grand Prix стала киянка Яна Захарків. Всього в національному фіналі взяли участь 12 конкурсанток з різних міст України.

Яна Захарків Фото: прес-служба конкурсу

Всі учасниці отримали спеціальні титули, стрічки, корони і подарунки від партнерів конкурсу.

Головною переможницею, володаркою корони, стрічки та титулу "MRS. UKRAINE WORLD Gran d Prix -2018" стала киянка Яна Захарків, яка так само отримала титул "MRS. UKRAINE CHARITY 2019".

Лариса Проскуріна Фото: прес-служба конкурсу

Титул, корону і стрічку "MRS. Ukraine World - 201 9" отримала Лариса Проскуріна з Харкова. У грудні цього року вона представить нашу країну на конкурсі "MRS. World" в Лас Вегасі. Крім основного титулу, Лариса удостоїлася звання "MRS. UKRAINE ELEGANCE 2019" і отримала спеціальний подарунок з рук легендарного українського дизайнера Оксани Полонець.

Олена Рикова Фото: прес-служба конкурсу

Титул "MRS. Ukraine Planet 2019" отримала Олена Рикова з Кропивницького. У листопаді цього року Олена представить Україну на Міжнародному конкурсі "MRS. Planet", який пройде в Софії (Болгарія).

Юлія Гершун і Валерія Кравчук Фото: прес-служба конкурсу

Титул "MRS.Ukraine Uni verse 2019" і право представити Україну на Міжнародному конкурсі "MRS. Universe" дістався Кравчук Валерії і з Києва. Крім основного титулу, Валерія так само була нагороджена титулом "MRS. UKRAINE GRACE 2019".

Наталія Сенюк Фото: прес-служба конкурсу

Корону, статуетку та титул "MRS. UKRAINE TALENT 2019" з рук Андрія KISHE отримала учасниця з Черкас, Сенюк Наталія, яка вразила глядачів своїм танцем.

Інна Пендещук Фото: прес-служба конкурсу

Особливо хочеться відзначити Пендещук Інну з Чернівців, яка отримала титул "MRS. Ukraine Popularity 201 9" за результатами онлайн-голосування на нашому сайті, набравши майже 150 тис. голосів.

В рамках конкурсу відбувся благодійний аукціон за підсумками якого була зібрана значна сума коштів, які будуть перераховані на придбання спортивних тренажерів для Новоборівська будинку-інтернату для дівчаток від 5 до 18 років.

Фото: прес-служба конкурсу

Всі учасниці були чарівні і по-своєму унікальні. Красу кожної гармонійно підкреслили розкішні національні костюми від дизайнера Оксани Полонець та вечірнє вбрання від бренду Royal Wedding. Все учасниць и отримали ексклюзивні золоті підвіски від ювелірного дому Kimberli, італійську косметику від BES, подарункові и е сертифікат и і квіти від компанії BODYLIKE.

Наталія Ковальова Фото: прес-служба конкурсу

Тимур Мірошниченко Фото: прес-служба конкурсу

Оцінювали учасниць: Президент конкурсу Наталія Ковальова, переможниця Міжнародного конкурсу "MRS Planet 2018" Анна Горбань, меценат, телеведуча і переможниця Міжнародного конкурсу "MRS. Universe 2018 ", Юлія Гершун, сучасний український скульптор, Інтелектуальні лідер, Олег Пінчук, заступник головного редактора журналу" Viva ", Тетяна Витязь, головний редактор жіночого журналу" CosmoLady ", Тетяна Краєва, ведучий програм и" Таємниці світу "(НТН), Максим Синчук, ведуча прямих ефірів на телеканалі ZIK, Вікторія Попович, співак KISHE, український дизайнер Оксана Полонець і креативний дизайнер Катерина Потлова.

Зоряні гості шоу – фантастична Аїда Ніколайчук, харизматичний Андрій KISHE і артист и компанії GUGA Entertainment, учасники шоу X - Фактор, синтез етно-рок-група Ярра.

Ведучий вечора – Тимур Мірошниченко.

Організатор конкурсу, компанія Diva Fashion Group благодар і т всіх партнерів і гостей за підтримку і участь в проекті "Парад успіху і краси" MRS.UKRAINE WORLD-201 9 ".

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