У канадки через домашнє фарбування волосся виник набряк на все обличчя. Фото

Мешканка Канади, перукарка Шеррі Вірт'ю пофарбувала волосся в домашніх умовах, а через декілька днів у неї виник набряк обличчя і вона не могла відкрити очі.

Так, 41-річна жінка розповіла, що змінювала колір волосся самостійно шість разів за все життя. До цього часу не виникало ніяких проблем. Однак під час останнього фарбування вона відчула невелике свербіння, але не надала цьому значення, повідомляє Daily Mail (фото дивіться нижче).

Жінка до фарбування. dailymail.co.uk

Вірт'ю повторила процедуру через деякий час. Її шкіра на голові і шиї знову почала свербіти, а потім розпухла. Через три дні жінка не змогла відкрити очі на ранок через набряк обличчя. Тоді вона зрозуміла, що отримала алергічну реакцію на один із складників фарби і звернулася за медичною допомогою.

У Шеррі виник набряк через фарбування. dailymail.co.uk

Шеррі знадобився місяць, щоб позбутися наслідків фарбування. За цей час вона двічі поголила голову, щоб позбутися від токсинів, які залишалися на шкірі. Тому вона закликала інших жінок завжди робити тест на алергічну реакцію перед нанесенням будь-якого косметичного засобу.

Шеррі була змушенна поголити голову. dailymail.co.uk

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