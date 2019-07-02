ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Краса

"Це особисте": популярна українська реперка набила тату в інтимному місці

1.6тЧитати матеріал російською

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, зробила собі татуювання у інтімноі місці.

Про це вона розповіла в своєму сторіс в Instagram, уточнивши, що такі зображення набиваються не для всіх.

"Є тату публічні, а є особисті", – розповіла вона, лежачи на столі майстра з тату, який наводив їй зображення між грудьми.

Новини
Переможниця "Холостяк-9" засвітила тату на інтимному місці
Алена Савраненко набиває тату

Алена Савраненко набиває тату

Alyona Alyona - Сторіс

Який саме малюнок вона обрала, невідомо. Пізніше реперка лише показала фото, на якому вже після процедури розслабляється в ліжку, прикривши груди рушником.

"Веганські бургер і дієтичну колу, будь ласка", – підписала вона під знімком, де лежить із "маскою" з упаковки гамбургера з McDonalds.

Alyona Alyona (Олена Савраненко)

Alyona Alyona (Олена Савраненко)

instagram@alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel