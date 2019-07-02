"Це особисте": популярна українська реперка набила тату в інтимному місці

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, зробила собі татуювання у інтімноі місці.

Про це вона розповіла в своєму сторіс в Instagram, уточнивши, що такі зображення набиваються не для всіх.

"Є тату публічні, а є особисті", – розповіла вона, лежачи на столі майстра з тату, який наводив їй зображення між грудьми.

Алена Савраненко набиває тату Alyona Alyona - Сторіс

Який саме малюнок вона обрала, невідомо. Пізніше реперка лише показала фото, на якому вже після процедури розслабляється в ліжку, прикривши груди рушником.

"Веганські бургер і дієтичну колу, будь ласка", – підписала вона під знімком, де лежить із "маскою" з упаковки гамбургера з McDonalds.

Alyona Alyona (Олена Савраненко) instagram@alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Alyona Alyona почала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов у жовтні 2018 року.

30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".

У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" й однойменний кліп, який вразив західних блогерів.

І майже одразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.

У 2019 році українка поїде підкорювати Європу: Sziget Festival 2019 в Будапешті і Аceland Airwaves у Рейк'явіку.

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