''Тростиночка'': 53-річна українська зірка захопила мережу знімком топлес

Відома українська скрипалька та співачка Асія Ахат захопила фанатів відвертим знімком топлес.

Так, 53-річна зірка постала перед камерою без білизни, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Спокусливе фото опубліковано на Instagram-сторінці Асії.

Шанувальники знаменитої скрипальки прийшли у захват від того, наскільки молодо виглядає Ахат у своєму віці.

"Тростиночка! Ось це фігура — мрія!" — прокоментували користувачі відвертий знімок.

"Чудове фото і модель чарівна!" — додали деякі з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 36-річна співачка, екс-солістка знаменитої "ВІА Гри" Віра Брежнєва захопила мережу спортивною фігурою.