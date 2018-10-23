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''Тростиночка'': 53-річна українська зірка захопила мережу знімком топлес

11.3тЧитати матеріал російською

Відома українська скрипалька та співачка Асія Ахат захопила фанатів відвертим знімком топлес.

Так, 53-річна зірка постала перед камерою без білизни, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Спокусливе фото опубліковано на Instagram-сторінці Асії.

Шанувальники знаменитої скрипальки прийшли у захват від того, наскільки молодо виглядає Ахат у своєму віці.

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"Тростиночка! Ось це фігура — мрія!" прокоментували користувачі відвертий знімок.

"Чудове фото і модель чарівна!" додали деякі з них.

''Тростиночка'': 53-річна українська зірка захопила мережу знімком топлес

''Тростиночка'': 53-річна українська зірка захопила мережу знімком топлес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 36-річна співачка, екс-солістка знаменитої "ВІА Гри" Віра Брежнєва захопила мережу спортивною фігурою.

Особа
Ассія Ахат
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