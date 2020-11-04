Тренди татуажу, які потрібно спробувати: акварель на губах і допомога з розтяжками

Перманентний макіяж – це спосіб завжди виглядати ніби "при повному параді" і при цьому практично геть забути про щоденне макіяжі. У 2020 році в моду увійшли тренди татуажу, які все більше імітують природну красу і підкреслюють її.

OBOZREVATEL розповідає про головні тренди татуажу і що вони з себе представляють.

Акварельний татуаж – тренд в косметології, який з'явився зовсім недавно, але буквально за рік завоював шалену популярність. Секрет її простий – замість чітких і помітних ліній татуажу після процедури виходить рівний колір губ з природним напиленням. Крім того, акварельний татуаж – кращий засіб для тих, хто хоче зробити губи візуально більш пухкими і об'ємними, підняти куточки і замаскувати дрібні шрами, рубці і пігментацію.

Однак, у процедури є і протипоказання – татуаж не можна робити людям з синдромом імунодефіциту, онкологічним захворюванням, схильним до епілепсії, які мають цукровий діабет і психічні розлади. І, звичайно, якщо ви перехворіли герпесом, екземою або висипом вугрів – також не рекомендується проводити цю процедуру протягом півроку після хвороби.

Цей тренд: чим непомітніше перманентний макіяж, тим краще, продовжує зміцнювати на позиціях лідера все міцніше. У 2020 році більшу популярність отримав мікрошейдінг – техніка перманентного макіяжу брів, яка робить брови густими, але при цьому – натуральними.

На відміну від мікроблейдінга, де до брів як би "домальовують" волоски, мікрошейдінг працює за рахунок створення натуральної тіні за допомогою піксельної процедури розтушовування. При цьому, майстер не робить мікропорізи, а завдає на шкіру точки, в які і вводиться пігмент. В цілому, процедура триватиме трохи довше, ніж мікроблейдінг, але варто того, адже ефект тримається близько трьох років.

До речі, якщо зважитеся робити подібну "пудровую" забарвлення брів, не робіть їх занадто широкими, так як тренд на "брови як Брежнєва" вже пройшов.

Якщо ви любителька яскравого макіяжу брів і бездоганного укладання "волосок до волоска", пропонуємо скористатися вже популярною процедурою мікроблейдінг. Це техніка татуажу, при якій маленьким інструментом з нано-голками майстер вбиває під шкіру пігмент на глибину 0,2 мм. При цьому, створюються мікропорізи, за допомогою яких малюється імітація густих брів і додаткових волосків.

Тримається ця картинка до півтора років, після чого процедуру потрібно повторювати. У перший час колір брів може здаватися занадто яскравим, але вже через місяць пігмент "піде під шкіру" і відтінок буде більш реальним.

Строгі лінії і яскраві підводки йдуть зі світу перманентного макіяжу, поступаючись, як це завжди буває – природним тонам, маскуються під натуральний тон шкіри. Так, на зміну популярному в 2000-х яскравому татуажу губ прийшов бесконтурний макіяж, який представляє собою повну растушевку кольору.

Такий же тренд користується попитом і для татуажу очей – ще в 2019 багато модниць робили татуаж, що імітує чітку стрілку по контуру вій, щоб не витрачати час на ранковий макіяж і не мучитися, намагаючись намалювати дві однакові стрілки. Тепер же в моду входить растушевка суворої лінії по зростанню вій. Такий прийом візуально збільшує очі, відволікає увагу від зморшок і мішків, а також істотно допомагає при нанесенні косметики.

Перманентний макіяж можна використовувати не тільки для татуажу особи – сьогодні цю процедуру можна робити практично на будь-якій частині тіла. Відтінкова пігментація – новий тренд в світі косметології, що стала популярною на хвилі руху "вільні соски", суть якого в тому, щоб відмовитися від бюстгальтерів.

Суть процедури в тому, щоб зробити соски найбільш непомітними і за допомогою пігменту надати їм нюдовий відтінок, але – з чіткими контурами.

Пам'ятайте, в 2000-х в тренді був яскравий чорний татуаж брів? Не менш популярним був рожевий чіткий контур губ і навіть – зелені брови-нитки. Головне, щоб було яскравішою і густіше. Сьогодні мода на помітність йде, поступаючись натуральним лініях і відтінкам.

Не секрет, що перманентний макіяж має і свій плюс, який для багатьох стає необхідним: за допомогою постійного макіяжу можна приховати різні вади на шкірі: синці, вени, візуально підняти вилиці і підкреслити красу брів. Природний макіяж, на який дівчата часто витрачають по годині в день, тепер можна зробити за одну процедуру у косметолога.

"Макіяж без макіяжу" - так ще називають цю технологію, яка зараз стає все популярнішим.

Розтяжки – ось те слово і той нічний кошмар, якого дуже бояться вагітні жінки, а також ті, хто худне і втрачає більше десяти кілограмів у вазі. При істотній зміні контуру тіла, шкіра втрачає еластичність і після повернення в форму, залишаються білі смуги, які і називаються розтяжками.

Прибрати їх часто вдається за допомогою спеціальних кремів і вправ, але буває так, що сліди вони залишають на все життя. Перманентний макіяж готовий допомогти і також методом пігментації зменшить контрастність відтінків між кольором шкіри і смугами.

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