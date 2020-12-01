Топ б'юті-лайфхаків цієї зими: хитрощі, які знадобляться кожній жінці

Зима – саме той час, коли наше обличчя, тіло й волосся потребують особливого догляду та харчування. Через мороз і вітер шкіра обличчя й рук висушується, губи обвітрюються і тріскаються. Шапка нас змушує забути про пишну зачіску й ходити з прилизаним волоссям.

OBOZREVATEL розповідає, що робити, якщо взимку звичні доглядові засоби для волосся стали неефективними, а шкіра перетворилася у шорсткий папір.

Догляд за шкірою

Крім обов'язкового дотримання водного балансу в холодний сезон, допоможе обличчю засяяти звичайний дитячий крем. У його складі не повинні бути парабени й мінеральні масла. Краще віддати перевагу живильним кремам із маслом авокадо, мигдалю або чайного дерева і використовувати його хоча б раз на день. Також варто постійно носити із собою крем для рук.

Якщо на вулиці випав сніг і світить сонце, то на обличчя варто нанести сонцезахисний крем або тональну остову із SPF-фільтром. Сонячні промені, відбиваючись від снігу, можуть посилити у рази вплив ультрафіолету на шкіру.

Також, йдучи на вулицю взимку, обов'язково потрібно наносити на губи не зволожувальний бальзам, а гігієнічну помаду. Якщо ви забули це зробити, пом'якшити потріскані губи допоможуть теплі чайні пакетики. Танін, який є у чаї, прибирає запалення на губах.

Догляд за волоссям

Для захисту волосся від холодного вітру і морозу варто використовувати вітамін Е, який є у всіх аптеках. У рідкому вигляді або в капсулах, його варто розподілити по волоссю, а після зробити легкий масаж голови. Такі заходи скоротять випадання і стимулюють ріст волосся.

Цікаво, що взимку люди частіше страждають від лупи, ніж в інші сезони. Щоб не зіткнутися із цією проблемою, потрібно вибирати максимально щадний шампунь для сухого волосся й підживлювати шкіру голови маслами. Допоможуть також регулярні домашні маски для волосся із касторового, реп'яхового та оливкового масел.

Також через сухе зимове повітря волосся стає більш ламким і посіченими. Важливо не забувати про шапку, а якщо волосся довге, то краще ховати кінці під куртку або шарф.

Догляд за тілом

Щоб зволожити шкіру тіла, позбутися від лущення і повернути тілу сяючий вигляд, корисно приймати ванну з вівсянкою. Просто додай у воду чашку розмелених у блендері натуральних вівсяних пластівців, молоко і 5 крапель улюбленого ефірного масла.

Стеж, щоб ванна не була сильно гаряча. Найкраще в холодну пору року відмовитись від задоволення поніжитися в окропі. Під час такої водної процедури з тіла випаровується багато вологи через пар і високу температуру.

Правила зимового макіяжу

Прибери на дальню полицю всі косметичні засоби, які містять спирт. Для демакіяжу взимку краще використовувати ніжне молочко. Якщо все ж відмовитися від тоніка або міцелярної води неможливо, то додай у пляшечку кілька ложок оливкової олії. Це допоможе підживити шкіру.

На відміну від теплої пори року, взимку рекомендується користуватися щільним тональним кремом. Він допоможе захистити ніжну шкіру від вітру і холоду.

Ще один корисний лайфхак: взимку вибирай завжди водостійку туш. Вона допоможе зберегти макіяж, навіть коли від морозу сльозяться очі.

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