Топ-5 зірок, які не виглядають на свій вік: показові фото

Популярна українська співачка Софія Ротару 7 серпня відзначає 72-ий день народження, при цьому виглядає далеко не на свій вік.

Протягом останнього десятиліття артистка практично не змінилася, завдяки старанній роботі косметологів, пластиці і якісному догляду за собою. OBOZREVATEL пропонує згадати, хто ще зі знаменитостей може похвалитися таким же результатом, будучи вже не 25-річними дівчатами.

Софія Ротару instagram /sofiarotaru.official

Софія Ротару instagram /sofiarotaru.official

Алла Пугачова (70 років) – примадонна російської і радянської естради майже кожен день дивує численних шанувальників стрункими ніжками, як у молоденької дівчинки, ну і звичайно ж обличчям. Багато хто в коментарях пишуть, що вони з чоловіком Максимом Галкіним виглядають на один вік.

Алла Пугачова і Максим Галкін .instagram / alla_pugacheva_forum

Алла Пугачова і Галкін .instagram / alla_pugacheva_forum

Лариса Долина (63 роки) – ретельний догляд за собою і вміла рука хірурга допомогли артистці виглядати років на 50. Вона не соромиться приміряти молодіжні образи і носити глибоке декольте, виглядаючи при цьому молодо і стильно.

Лариса Долина instagram / larisa_dolina

Лариса Долина в екстравагантному образі instagram / larisa_dolina

Лайма Вайкуле (65 років) – подруга Алли Пугачової і співачка, яка заводить публікую неймовірною енергетикою і почуттям гумору. Вона вибирає яскраві і модні образи, а обличчя виглядає, як у молоденької дівчинки.

Лайма Вайкуле - виступ instagram / laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле instagram / laima_vaikule_official

Маша Распутіна (54 роки) – останнім часом багато хто буквально не впізнають співачку. Помітно, що їй зробили підтяжку, при чому вдалу чи – зазвичай судять шанувальники.

Маша Распутіна instagram / masharasputina_official /

Маша Распутіна instagram / masharasputina_official /

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на одному з концертів до Ротару поліз настирливий залицяльник цілуватися. Співачка грубо його відштовхнула, а потім вже пояснила, що цей чоловік переслідує її.

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