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"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

1.2тЧитати матеріал російською

Австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим збентежила своїх шанувальників. Так, у центрі уваги опинилася не струнка фігура Теммі, а сам басейн. Точніше, плитка позаду дівчини, яка на думку фанатів, дивним чином вигиналася.

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

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"Струнку" Кардашьян висміяли за невмілий фотошоп

У коментарях під публікацією, думки користувачів мережі розділилися. Одні звинуватили Теммі у використанні фотошопу: "Фотошоп, як і більшість твоїх фотографій", "Відфотошоплено", "Ми здогадалися, що ти використовувала фотошоп".

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу
"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу
"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Інші користувачі стали на захист дівчини, зазначивши, що фотошоп їй ні до чого. Вона і так прекрасна.

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Народ, це не фотошоп. Вона просто гарна", "Є ще одна фотографія, яку вона зробила і виклала, а ззаду — плитки, і вони виглядають однаково", "Ми знаємо, що це не фотошоп, красуня", — написали люди.

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу
"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу
"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу
"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Теммі Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

Як повідомляв OBOZREVATEL, тревел-блогерка зі Швеції Джоанна Олссон піддалася цькуванню через фотозвіт про поїздку в Париж. Так, підписники помітили, що на всіх фото в Instagram зображення дівчини "приклеєне" поверх пейзажів.

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