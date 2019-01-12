"Тільки ідіоти повірять!" Фото гарячої красуні посварило мережу

Австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим збентежила своїх шанувальників. Так, у центрі уваги опинилася не струнка фігура Теммі, а сам басейн. Точніше, плитка позаду дівчини, яка на думку фанатів, дивним чином вигиналася.

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

У коментарях під публікацією, думки користувачів мережі розділилися. Одні звинуватили Теммі у використанні фотошопу: "Фотошоп, як і більшість твоїх фотографій", "Відфотошоплено", "Ми здогадалися, що ти використовувала фотошоп".

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Інші користувачі стали на захист дівчини, зазначивши, що фотошоп їй ні до чого. Вона і так прекрасна.

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

"Народ, це не фотошоп. Вона просто гарна", "Є ще одна фотографія, яку вона зробила і виклала, а ззаду — плитки, і вони виглядають однаково", "Ми знаємо, що це не фотошоп, красуня", — написали люди.

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Теммі Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Як повідомляв OBOZREVATEL, тревел-блогерка зі Швеції Джоанна Олссон піддалася цькуванню через фотозвіт про поїздку в Париж. Так, підписники помітили, що на всіх фото в Instagram зображення дівчини "приклеєне" поверх пейзажів.

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