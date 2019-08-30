"Так транси фарбуються": Собчак розкритикували за сміливий б'юті-експеримент

Епатажна російська телеведуча Ксенія Собчак спантеличила шанувальників незвичайним макіяжем.

На своїй сторінці в Instagram вона зіронізувала над собою щодо екстремального б'юті-експерименту із тінями.

"Фіолетові тіні – вибір не для слабаків", – написала вона під знімком, на якому позує, зробивши губи "бантиком".

Експеримент Собчак із фіолетовими тінями instagram / xenia_sobchak

Не всі оцінили гумор Собчак, хоча знайшлися й ті, хто посміявся разом із нею. Зокрема, фоловери написали про те, що експеримент не вдався, а виглядає такий колір тіней непривабливо.

"Елегантно! Навіть якщо дадуть в око – буде непомітно", "Це виглядає жахливо, але підкреслює ваш епатажний характер", "Так транси фарбуються", "Найімовірніше, видовище не для слабаків", – відреагували в мережі.

Ксенія Собчак instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше у мережі помітили "круглий живіт" телеведучої.

Друг Собчак підтвердив, що весілля призначено на 13 вересня, а також натякнув, що вона на 7 місяці вагітності, хоча такого великого живота за нею ніхто не помічав.

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