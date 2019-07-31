"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з прихильниками відвертим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику і солом'яному капелюсі. У підписі Каменських вказала, що кадр зробив Позитив (Олексій Завгородній) з "Время и Стекло".

"Композиція називається "муха". Фото зроблено Позитивом", — написала Каменських.

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони стали цікавитися, навіщо Каменських і Потап постійно беруть з собою на відпочинок Позитива з дружиною. Деякі навіть припустили, що вони можуть бути свінгерами.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Насті Каменських, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото в білизні.

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