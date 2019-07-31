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"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

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Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася з прихильниками відвертим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику і солом'яному капелюсі. У підписі Каменських вказала, що кадр зробив Позитив (Олексій Завгородній) з "Время и Стекло".

"Композиція називається "муха". Фото зроблено Позитивом", — написала Каменських.

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони стали цікавитися, навіщо Каменських і Потап постійно беруть з собою на відпочинок Позитива з дружиною. Деякі навіть припустили, що вони можуть бути свінгерами.

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком
"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком
"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком
"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Насті Каменських, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських оголила груди

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських повністю оголилася

Фото з Instagram

"Свінгери ви, чи що?" Каменських спантеличила фанатів відвертим знімком

Настя Каменських продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських, яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), схвилювала мережу пікантним фото в білизні.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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