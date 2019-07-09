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Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

1.9т Читати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк порадувала шанувальників пляжним фото в купальнику, показавши оголене тіло.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, розповівши, як ставиться до своєї фігури.

"47-й купальник! Я їх обожнюю! А щодо своєї фігури – я її теж обожнюю, хтось скаже, що в мене живіт не прокачаний. Мені пофігу. Я багато працюю і після танців зовсім не займаюся спортом – немає часу! Їм усе, окрім хліба, жирного і цукерок! П'ю багато... не завжди тільки воду. Любіть себе такими, якими ви є", – порадила зірка.

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Шанувальники із захопленням сприйняли пост Нікітюк. Її позицію по відношенню до власної фігури і хейтерів підтримали, а також порадили не звертати уваги на заздрісників.

"Фігура отпад", "У вас шикарна фігура. Невеликий живіт – це навіть гарно", "Феєрична красуня", "Ви красуня, а ті, хто щось там говорять, просто заздрять", "Леся і сама як цукерка", – відреагували користувачі.

Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото
Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото
Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото
Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

instagram / lesia_nikituk

Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

instagram / lesia_nikituk

Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

instagram / lesia_nikituk

Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

instagram / lesia_nikituk

Спокуслива Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото

Фото: instagram / lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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