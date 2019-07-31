"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

Епатажна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фотографіями в купальнику.
Зірка опублікувала знімки в своєму Instagram, на яких демонструє біля басейну довгі ноги і спортивну фігуру.
Світлана Лобода у басейну
instagram / lobodaofficial
"Відпочивати весь день і працювати всю ніч", – підписала Лобода під знімками, викликавши бурю емоцій у коментарях.
"Головне, на носочках", "Тропікана жінка. Горяча і скажена", "Навіщо так витягувати фото", "Ну шикарно", "Шикарно виглядаєте", "Яка ж це нелегка праця, так виглядати", – написали в коментарях.
Світлана Лобода - вид збоку
instagram / lobodaofficial
Лобода п'є коктейль біля бассенйа
instagram / lobodaofficial
Фото: instagram/lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода відвідала популярний музичний фестиваль "Жара" в Баку, де спантеличила шанувальників дивною поведінкою. Після заходу зірка в відвертій сукні йшла вулицею і розкидала сміття прямо з бюста.
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