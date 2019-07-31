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"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

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Епатажна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фотографіями в купальнику.

Зірка опублікувала знімки в своєму Instagram, на яких демонструє біля басейну довгі ноги і спортивну фігуру.

Світлана Лобода у басейну

Світлана Лобода у басейну

instagram / lobodaofficial

"Відпочивати весь день і працювати всю ніч", – підписала Лобода під знімками, викликавши бурю емоцій у коментарях.

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"Головне, на носочках", "Тропікана жінка. Горяча і скажена", "Навіщо так витягувати фото", "Ну шикарно", "Шикарно виглядаєте", "Яка ж це нелегка праця, так виглядати", – написали в коментарях.

Світлана Лобода - вид збоку

Світлана Лобода - вид збоку

instagram / lobodaofficial

Лобода п'є коктейль біля бассенйа

Лобода п'є коктейль біля бассенйа

instagram / lobodaofficial

"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками
"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками
"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода відвідала популярний музичний фестиваль "Жара" в Баку, де спантеличила шанувальників дивною поведінкою. Після заходу зірка в відвертій сукні йшла вулицею і розкидала сміття прямо з бюста.

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Особа
Світлана Лобода
Тег
шоу-бизнес
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Букет Красивый
Букет Красивый
Светку Тиль Раммштайнов отпердолил. Где беременность?
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошуу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
размер сандалей примерно 43,в пересчете на мужскую обувь.
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Нэзабаром Сравні, ты поцовейло переведи "сандали" в сантиметры и ты охуе нн ый спец по фото вычислять размер
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