"Скажена!" Лобода викликала бурю в мережі відвертими знімками

Епатажна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу фотографіями в купальнику.

Зірка опублікувала знімки в своєму Instagram, на яких демонструє біля басейну довгі ноги і спортивну фігуру.

Світлана Лобода у басейну instagram / lobodaofficial

"Відпочивати весь день і працювати всю ніч", – підписала Лобода під знімками, викликавши бурю емоцій у коментарях.

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"Головне, на носочках", "Тропікана жінка. Горяча і скажена", "Навіщо так витягувати фото", "Ну шикарно", "Шикарно виглядаєте", "Яка ж це нелегка праця, так виглядати", – написали в коментарях.

Світлана Лобода - вид збоку instagram / lobodaofficial

Лобода п'є коктейль біля бассенйа instagram / lobodaofficial

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода відвідала популярний музичний фестиваль "Жара" в Баку, де спантеличила шанувальників дивною поведінкою. Після заходу зірка в відвертій сукні йшла вулицею і розкидала сміття прямо з бюста.

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