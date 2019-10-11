Шведка витратила тисячі доларів, щоб перетворитися на Барбі: який вона має вигляд

19-річна Стефані Мюлік зі Швеції витрачає майже 168 тисяч крон на рік на пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Вперше дівчина збільшила губи в 13 років і відтоді регулярно користується послугами косметологів і пластичних хірургів. Про це повідомляє The Mirror.

Вона змінила ніс, губи, підборіддя, щоки, брови й зуби.

Щомісяця Стефані робить ін'єкції філерів у губи та витрачає на це приблизно 14,5 тисяч шведських крон. Вона носить накладні вії і перуки, а також щодня тренує косі м'язи живота, аби мати талію, як у ляльки.

Мюлік не хоче зупинятися на досягнутому й планує зробити в майбутньому більше пластичних операцій, включно зі збільшення грудей, сідниць і губ, видалення ребер, підтяжку обличчя і ліпосакцію.

Вона стверджує, що процедури надають їй впевненості в собі. Дівчина надихається ляльками Bratz і Барбі, а також моделями Playboy.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ексміністерку охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова затримали 27 серпня в "Жулянах", в 2007 році зробила пластику.

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