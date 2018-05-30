Секрет ідеальних брів: візажист Меган Маркл оприлюднила головні поради

Візажист Меган Маркл - дружини принца Гаррі, Шеррілл Райлі дала рекомендації по досягненню ідеальної форми брів.

Як розповіла експерт, в першу чергу брови не повинні бути ідеально симетричними. Також Райлі додала, що надмірне вищипування волосин може пошкодити цибулини і зупинити процес зростання брів назавжди, пише Daily Mail.

Крім цього, Шеррілл зазначила, що рекомендує залишати брови максимально широкими, а їх форму - максимально природною.

Меган Маркл

"Абсолютно нормально, якщо одна брова розташована вище за іншу. Вони не повинні бути однаковими. Вони не сестри і не близнюки. Ви ніколи не зустрінете людину з абсолютно симетричними бровами. Замість цього я намагаюся залишати брови клієнтів максимально широкими, а форму - як можна більш природною", - поділилася візажист.

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Улюблена форма брів Маркл, за словами фахівця, як у легендарної актриси Одрі Хепберн.

Меган Маркл

"Надихаючись Одрі, я намагалася зробити вигин більш прямим, ніж круглим. Кінці брів повинні бути підняті, але не у вигляді галочки, а плавно. Занадто висока "арка" робить обличчя злим", - порадила Шеррілл Райлі.

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