"Що з обличчям?" Лорак запідозрили у невдалій пластиці

Шанувальників спантеличила зовнішність української співачки Ані Лорак, яка живе і працює в Росії.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок, на якому крупним планом видно обличчя, через що її запідозрили в невдалій пластиці.

"Нехай теплом наповниться твоє серце. Доброго, світлого вечора", – написала Лорак під фотографією, на якій позує в чорному піджаку, а волосся зібрано у хвіст.

Ані Лорак запідозрили в невдалій пластиці instagram / anilorak

У коментарях стурбовані фоловери помітили, що її зовнішність змінилася. Деякі припустили, що співачка зробила невдалу пластичну операцію, інші заявили, що вона перестаралася із ботоксом.

"Губи не личать", "Вас зіпсували російські пласт. хірурги. Ви стали когось нагадувати", "Що з обличчям? Чого надута така", "Навіщо Ви це зробили? Ви ж від природи були красунею", "Ой, а мені прикро, що дівчата захоплюються ботоксом і дуже себе псують", "Господи, та навіщо ви в ботоксі? Втратили свою індивідуальність! Тепер як всі! На одне обличчя", "Довго не було фотки, губки підкачувала? Чекала поки заживуть", "Ой фу, щось змінилася зовнішність, не природно", – відреагували шанувальники.

Ані Лорак instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак довго нічого не постила в своєму акаунті, поки відпочивала на курорті. Коли раптово вона опублікувала новий знімок, шанувальники накинулися з критикою через невдалий вибір вбрання.

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