"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантними знімками, виконаними в чорно-білих тонах.
Так, артистка протиставила два фото, на яких вона позує на пляжі в короткому топі й шортиках, а результатами поділилася в Instagram.
Кароль продемонструвала струнку фігуру і прес, грайливо дивлячись в камеру і кокетливо приспускаючи шорти. Знімки викликали захват шанувальників. Вони почали порівнювати обидва образи і розповідати, який сподобався більше.
"На другому нестерпно гарна", "Хочеш полетіти", "Занадто прекрасно, щоб бути реальністю", "Тіна, давай ще спекотніше", "Пупок вогонь", "А де це наші ручки", "Богиня", – відреагували фоловери.
Пляжна фотосесія Кароль
instagram / tina_karol
Кароль показала струнку фігуру
instagram / tina_karol
Прес Тіни Кароль
instagram / tina_karol
Фото: instagram / tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль поділилася знімком, на якому позувала в бежевому топі без бюстгальтера. Свій образ Тіна доповнила спідницею з анімалістичні принтом і білими кросівками.
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