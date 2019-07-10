"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантними знімками, виконаними в чорно-білих тонах.

Так, артистка протиставила два фото, на яких вона позує на пляжі в короткому топі й шортиках, а результатами поділилася в Instagram.

Кароль продемонструвала струнку фігуру і прес, грайливо дивлячись в камеру і кокетливо приспускаючи шорти. Знімки викликали захват шанувальників. Вони почали порівнювати обидва образи і розповідати, який сподобався більше.

"На другому нестерпно гарна", "Хочеш полетіти", "Занадто прекрасно, щоб бути реальністю", "Тіна, давай ще спекотніше", "Пупок вогонь", "А де це наші ручки", "Богиня", – відреагували фоловери.

Пляжна фотосесія Кароль instagram / tina_karol

Кароль показала струнку фігуру instagram / tina_karol

Прес Тіни Кароль instagram / tina_karol

Фото: instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль поділилася знімком, на якому позувала в бежевому топі без бюстгальтера. Свій образ Тіна доповнила спідницею з анімалістичні принтом і білими кросівками.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!