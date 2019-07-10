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"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото

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Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантними знімками, виконаними в чорно-білих тонах.

Так, артистка протиставила два фото, на яких вона позує на пляжі в короткому топі й шортиках, а результатами поділилася в Instagram.

Кароль продемонструвала струнку фігуру і прес, грайливо дивлячись в камеру і кокетливо приспускаючи шорти. Знімки викликали захват шанувальників. Вони почали порівнювати обидва образи і розповідати, який сподобався більше.

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"На другому нестерпно гарна", "Хочеш полетіти", "Занадто прекрасно, щоб бути реальністю", "Тіна, давай ще спекотніше", "Пупок вогонь", "А де це наші ручки", "Богиня", – відреагували фоловери.

"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото
"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото
"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото
Пляжна фотосесія Кароль

Пляжна фотосесія Кароль

instagram / tina_karol

Кароль показала струнку фігуру

Кароль показала струнку фігуру

instagram / tina_karol

Прес Тіни Кароль

Прес Тіни Кароль

instagram / tina_karol

"Ще спекотніше!" Кароль викликала ажіотаж стрункою фігурою на пікантних фото

Фото: instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль поділилася знімком, на якому позувала в бежевому топі без бюстгальтера. Свій образ Тіна доповнила спідницею з анімалістичні принтом і білими кросівками.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса фотосессія
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