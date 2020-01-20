Ще одна 19-річна українка продає цноту за кругленьку суму: фото дівчини

Ще одна дев'ятнадцятирічна українка вирішила продати свою цноту на аукціоні. Так, стартова ціна за на сайті ескорт-послуг - 50 тисяч євро.

За словами дівчини вона зважилася на такий крок, щоб оплатити собі навчання закордоном і купити будинок біля моря. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає дівчина.

Українка хоче продати невинність

"Я хочу продати свою цноту, тому що я відчуваю себе як пташка в клітці, і я хочу відчувати себе вільно і отримати всі можливості цьому житті. На отримані гроші я хотіла закінчити навчання за кордоном і купити будинок моєї мрії біля моря", - написала дівчина.

Українка виставила на продаж свою незайманість

19-річна українка продає цноту

Дівчина виставила на аукціон невинність

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 23-річна дівчина Лія зізналася, що продала свою цноту через відоме онлайн-агентство "Попелюшка-ескорт" за 1,3 млн фунтів стерлінгів (38,5 млн грн). А також азербайджанська модель Махбубом Мамедзаде продала цноту на інтернет-аукціоні, який був організований німецьким сайтом Cinderella Escorts

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram