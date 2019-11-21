Російська Кардаш'ян показала форми в крихітному бікіні

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", захопила мережу новими пікантними фото. На них вона позувала в крихітному фіолетовому купальнику, який демонстрував її сідниці.

Знімок Квітко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/anastasiya_kvitko

Зазначимо, дівчина часто радує своїх фоловерів відвертими знімками на яких вона позує в бікіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

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