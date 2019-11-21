Головна Новини
21 листопада • оновлено в 05:59
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Російська Кардаш'ян показала форми в крихітному бікіні

Читати матеріал російською

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", захопила мережу новими пікантними фото. На них вона позувала в крихітному фіолетовому купальнику, який демонстрував її сідниці.

Знімок Квітко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Російська Кардаш'ян показала форми в крихітному бікіні

instagram.com/anastasiya_kvitko

Новини
50-річна Лопес знялася у відвертій фотосесії для модного глянцю

Swimsuit @prettylittlething 💜

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Зазначимо, дівчина часто радує своїх фоловерів відвертими знімками на яких вона позує в бікіні.

1,2,3,4? 🙂💗

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

@badinfluencemag first issue is now available! 🔥 Go subscribe to see the hottest content of your favorite influencers

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

@fashionnova 🖤 @fashionnovamen ad

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура — відредагована брехня.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Анастасія Квітко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги