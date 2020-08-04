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Реперка збільшила сідниці і померла: у чому причина

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Краса
5,6 т.
Бразильська реперка померла після збільшення сідниць

Бразильська реперка померла після збільшення сідниць. Lenta.ru

43-річна бразильська реп-виконавиця Фернанда Родрігес, відома як Mc Atrevida, померла після невдалої операції зі збільшення сідниць.

Співачка перенесла процедуру ліполіфтінг в одній з клінік Ріо-де-Жанейро, під час якої лікарі перекачали їй зайвий жир зі спини в сідниці, повідомляє видання Daily Mail.

За операцію Родрігес заплатила 580 доларів. Через два дні після після процедури реперка відчула нестерпний біль у спині. Швидка доставила жінку в реанімаційне відділення однієї з лікарень Ріо-де-Жанейро.

Mc Atrevida померла після невдалої операції

Mc Atrevida померла після невдалої операції Naijalog

Через добу співачка померла. За словами медиків, це сталося через сепсис. Під час естетичної процедури пластичний хірург змішав жир з "чужорідною субстанцією". Пізніше з'ясувалося, що кілька місяців тому клініка була позбавлена ​​ліцензії. Але вона продовжувала працювати, незважаючи на заборону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 25-річна індійська модель і блогерка Шилпа Сетхі зробила операцію зі збільшення сідниць, через що пів року не могла сидіти.

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